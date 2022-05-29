HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 29 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

29 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

29.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşti. Son yapılan çekilişte 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 29 Mayıs Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

29 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 29 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

29 MAYIS PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlendi. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 11 kişi 33.575,80 TL'nin sahibi olmuştu.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 7, 22 ,26 ,28 ,38 ,48 oldu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...29 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...
Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'
Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktıÇocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

İlginizi Çekebilir

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.