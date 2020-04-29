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  4. 29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 22:21 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 20, 21, 41 ve 46 olarak belirlendi.

29 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi. (AA)

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