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29 Temmuz günlük burç yorumları: Dikkat! Bugün gereksiz tartışmalar içerisine girebiliriz

29.07.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Temmuz günlük burç yorumları, kişilere maddi ve manevi birçok konuda yol gösterici nitelikte yorumlarda bulunuyor. Bugün Oğlak burcunun motivasyonu oldukça yüksekken, Terazi burcu ise sorunlarının birçoğunu bugün çözüyor. İşte koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji yorumları… İşte Astrolog Merve Rençber'den 29 Temmuz günlük burç yorumları…

29 Temmuz günlük burç yorumları: Dikkat! Bugün gereksiz tartışmalar içerisine girebiliriz

29 Temmuz günlük burç yorumları, bugün gün boyunca ilişkiler anlamında pozitif enerjilerin varlığından bahsediyor. Bugün Ay tüm gün Koç burcunda ilerlerken, Mars ve Jüpiter açısının etkisiyle hoş olmayan ve gereksiz tartışmalar içerisine girebilir, küçük olayları büyütebiliriz. İşte 29 Temmuz günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün erken saatlerinde sorumluluklar ve görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Gün içinde aniden duygusal, dürtüsel tavırlar sergileyebilirsiniz. Akılcı davranmalı, cesareti ise kaybetmemeli. Aşk ilişkilerinde ise bir süreç kapanıyor.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bastırdığınız duygu ve düşünceleri dışa vurma isteğiniz artabilir. Zaman zaman kendinizi tahammülsüz hissedebilir, iş ve özel ilişkilerinizde daha hızlı tepkiler verebilirsiniz. Öfke kontrolüne dikkat ederek hareket edin. Bir süreç kapanabilir ve yeni bir sayfa açılabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aniden kararlar alabilirsiniz. Netleşme ve nihai kararlara varma zamanı. Önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız. Kararsız kaldığınız durumlar bitiyor. Bir yüzleşme, açık konuşma durumu olabilir. Duygularınızla ilgili karar verebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal karmaşalarınız sonlanabilir. Maddi konularda daha hırslı, atak ve hedef odaklı olabilirsiniz. Abartılı harcamalara, unutulmuş ödemelere dikkat edin. Bolluk bilinci çalıştırmaya özen gösterin. Kendi değerinizi bilmeniz insanların da size tavırlarını değiştirecektir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde askıda kalan bir durum netleşecektir. Karşınızdaki kişilerle daha açık bir konuşma yapabilirsiniz. Bir yüzleşme durumu yaşayabilirsiniz. Bir süredir bitiremediğiniz durumu bitirme kararı alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yoğun fakat stresli bir gün geçirebilirsiniz. İş ortamında yorucu bir iş veya stresli bir sorumluluk ön planda olabilir. Bazı Başaklar sağlıkla ilgili destek alma ihtiyacı duyabilir. Beslenmenize özen gösterin, zararlı alışkanlıklara dikkat edin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde aniden değişen, gelişen durumlar ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde bir tamamlanma süreci olurken bazı ilişkilerde kapanış ve bitiş söz konusu olabilir. Ne istediğinizde net olduğunuzda ilişkileriniz bu doğrultuda ilerleyecektir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün taşınmaz mal alım satım ve ev düzeni ile ilgili konularla karmaşık bir süreç kapanacaktır. Bir süredir içinizde tuttuğunuz şeyleri bugün dışa vurabilir, dile getirebilir veya hedefinizi artık daha net belirleyebilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün şaşırtıcı haberler alabilir, son dakika bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Beklemediğiniz bir konuda veya beklemediğiniz bir anda ilahi bir destekle karşılaşabilirsiniz. Son dakikaya bıraktığınız işler ise gün içinde stres ve yoğunluğa neden olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün acelelik ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. El, ayak yaralanmalarına karşı dikkat edin. Finansal konularda güvende kalmak ile risk almak arasında bir seçim yapabilirsiniz. Abartılı, lüks veya gereksiz harcamalar yapmaya açık enerjiler çalışıyor.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Alışveriş fırsatları karşınıza çıkabilir. Çekiliş vb gibi şans odaklı alanlarda ise beklemediğiniz şekilde şans gelebilir. Çocuklarınızla daha fazla ilgilenebilir veya bekarsanız aşk hayatınıza kafa yorabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatındaki ilişkilerinize dikkat edin ve anlaşmazlıkların gerilimine kapılmayın. Bir süredir emek verdiğiniz işlerin ve sorumlulukların tamamlanması ve sonuçlanması, iş görüşmelerinin sonucunu ulaşmanız bugünlerde oldukça mümkün.


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