29 yıl önce Rusya'da tanışıp evlendi! 9 yıldır eşine hasret... 'Her gün birbirimizi görüntülü arıyoruz'

İskenderun ilçesinde oturan Mehmet Boz, 30 yıl önce Rusya'ya çalışmaya gitti. Burada bir inşaat şirketinde şoför olarak çalışmaya başlayan Boz, 1994'te Rus vatandaşı Svelena ile tanışıp, evlendi. Boz, çalıştığı şirketin işleri tamamlanınca tek başına Türkiye'ye döndü. Zaman zaman Rusya'ya gidip, eşini gören Boz'un maddi imkanları el vermeyince 9 yıllık hasret başladı.

HER GÜN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORLAR

Bu süreçte eşi Svelana ise pankreas kanserine yakalandı. Boz, kanser hastası eşini hayata bağlamak için her gün görüntülü konuşup, ona moral vermeye çalışıyor. Yıllardır eşine cep telefonu ile ulaşan Boz, ölmeden eşine kavuşmak istiyor.

'BİR ARAYA GELMEK, ÖLÜRSEK DE BERABER ÖLMEK İSTİYORUZ'

Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini belirten Mehmet Boz, "Kendisi tedavi gördüğü için telefonda ona moral vermeye çalışıyorum. Birbirimizi çok seviyoruz. Kalan şu son günlerimizde bir arada olmak istiyorum. Hasta olduğu ve tedavi gördüğü için buraya gelemiyor. 'Ölürsem, burada öleyim' diyor. Ben de onun yanında olmak istiyorum ama çaresizim. Günde 2-3 kez görüntülü olarak birbirimizi arayarak hasret gideriyoruz. Devlet büyüklerimden bizi birbirimize kavuştursunlar istiyorum. Bir araya gelmek, ölürsek de beraber ölmek istiyoruz. Son istediğim; görüşmek ve eşimle bir araya gelmek. Son günlerimizi beraber mutluluk içinde yaşayalım" dedi. (DHA)





