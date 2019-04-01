2'nci İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü kutlandı

ESKİŞEHİR (AA) - 2'nci İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

İnönü ilçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, yaptığı konuşmada, İnönü Zaferi'nin hem taktik hem de büyük yokluklara rağmen kazanılması açısından siyasi ve askeri yönden büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

"98 yıl önce elde edilen 2'nci İnönü Zaferi, istiklal ve istikbal için canını feda eden yiğit ecdadımızın şanlı zaferidir." diyen Gazel, şöyle konuştu:

"Türk milleti tüm imkansızlıklara rağmen bütün gücüyle düşmana karşı koymuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi de milletten aldığı yetkiyi ve gücü yine büyük bir kararlılıkla milletin hürriyet ve bağımsızlığı yolunda kullanmıştır. İsmet İnönü kumandasında kazanılan 2'nci İnönü Zaferi, Türk milletini moral ve güç vermiş, bu niteliğiyle Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bize emanet edilen aziz vatanımızı ve şanlı tarihimizi aynı güç ve kararlılıkla yarınlara taşımak hepimizin görevidir. Bu görev aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye gitmeyi gerektiriyor. 15 Temmuz'da bu birlik ve beraberlikle aynı zamanda görev şuuruyla nasıl uluslararası birtakım emperyalist güçlerin yerli iş birlikçilerini yerle bir ettiysek, aynı inanç ve kararlılık, aynı görev bilinci şu anda da içimizde bulunmaktadır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan topraklarında bağımsızlık uğruna Büyük Atatürk'ün önderliğinde azim ve kararlılıkla kazanılan Kurtuluş Savaşı'mız gelecek nesillere rehber olacak ve Türk milleti ebediyete kadar hür kalacaktır."