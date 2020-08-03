3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumu (2020) Ağustos'un illk haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

3-9 Ağustos Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Merkür retrosu bu hafta başı bitecek, etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 3-9 Ağusto haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta yaşama daha ciddi ve gerçekçi bir bakış açısında yaklaşacak, ertelediğiniz pek çok durumla ilgili aksiyona geçeceksiniz. Yaşama dair sorumluluk ve hedeflerinizle ilgili, iş ve özel hayatınızdaki durumlarla ilgili elinizi taşın altına koymanız, sorumluluğu üstlenmeniz ve mücadele etmeniz gerekebilir. Bir zorluğu aşma çabası içerisinde olabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde yaşamınızı önemli ölçüde etkileyecek zor kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. İlişkilerde tamam veya devam durumları oluşabilir. Artık bir yol ayrımına gidecek ve ilişkilerle ilgili bir seçim yapacaksınız. Ev içinde düzenleme ve tadilatlarla meşgul olabilirsiniz. Yalnız Koç burçları bu hafta içerisinde önemli ve kadersel tanışmalar yaşayabilir.

Her türlü ilişki ve ortaklıkla ilgili konularda çok karmik bir süreçte olduğunuzu unutmamalısınız. Bu hafta evet ve hayırlarınız, yaptığınız seçimler uzun vadede daha iyi veya daha zorlu bir süreci hazırlar. Doğru seçimler içinde olma zamanı. Araç satın alımı, ilişkiler ve sevdikleriniz için harcamalar, taşınma ve tatil konularıyla ilgili para çıkışları gündeminizde olabilir. Yöneticilerle kritik konuşmalar yapılabilir. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta hareketli bir süreç sizleri bekliyor. Hafta boyu gündeminiz daha yoğun olurken, pek çok konu ve sorumlulukla ilgilenmeniz gerekecektir. İş hayatında yeni anlaşmalar, yeni kazançlar; maddi birikiminizle ilgili yeni düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. Kendiniz, kendi mutluluğunuz için harcamalar yapabilirsiniz. Estetik değişiklikler ve operasyonlar gündeminizde olabilir. Çevreniz sebebiyle hastane ziyaretleri yapabilirsiniz. Uzak akrabalardan haberler gelebilir. Dost ve düşmanı, iyiyi ve kötüyü ayırt edeceğiniz durumlar önünüze gelebilir. Özellikle haftanın ilk yarısında daha önce farkında olmadığınız durumları görebilirsiniz. Hislerinizin gerçekleşebilir. Arkanızdan dönen işler, konuşmalar önünüze gelebilir.

Çıkmaza giren ilişkilerde kendinizi seçerek yol almak gerekebilir. Bir eğitim süreci tamamlanabilir, mezun olabilirsiniz. Yeni eğitim ve sınavlar için para çıkışları, ödemeler olabilir. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta aşk hayatınızda yeni ve taze başlangıçlar yapabilirsiniz. Farklı duygular hissettiren, zihin uyumunun olduğu, ruh ikizi ilişkileri içerisinde olabilirsiniz. Aşk hayatında etkilerinin uzun süreli olacağı, geçici durumların olmadığı bir dönemdesiniz. Partnerlik ilişkilerinde karmik durumlar yaşanabilir. Arkadaşlar çevrenizde ise bazılarıyla uzaklaşma olabilir. Yaşamınızla ilgili alacağınız her karar, yapacağınız her seçim yaşamınızda başka bir yolu hazırlayacak. Haftanın tamamında önemli bir süreçte olduğunuzu bilerek, uzun vadeli düşünerek seçimler yapmalısınız. Bu hafta her durumun içinden sağlıklı ve kazançlı çıkmanın yolu mutluluğunuzu korumak, herkesin hayrını gözeterek hareket etmek olacaktır. İş hayatında beklenmedik, ani değişiklikler olabilir Kariyerde radikal değişimlere gidebilirsiniz. İstifa, işten çıkarma, iş değişikliği söz konusu olabilir. Yöneticileriniz değişebilir.

Dolunay'ın etkileriyle beklenmedik iyi ve kötü haberler alabileceğiniz, şartlara ayak uydurarak hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bilinçaltı etkili rüyalar artabilir. Uyku düzensizliği ve huzursuzluklar çalışabilir. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarda önemli konuşmalar yapılabilir. Duygular ve mantık ayrılabilir. Gerçekçi bakarak, kendinizi korumaya alarak hareket edebilir, kendi bildiğinizi okuma eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerde kırıcılıktan kaçınmalı, iletişiminizde daha özenli olmalısınız. Özellikle haftanın ilk yarısında yapacağınız konuşmalar çok daha önemli ve belirleyici olacak. Haftanın enerjisi yalnızca ilişkilerle ilgili değil, bir süredir zihninizi meşgul eden pek çok konuyla ilgili nihai karara gitme, sonuçlandırma zamanına işaret ediyor. Finansal konularda radikal kararlar alabilirsiniz. Önemli para çıkışları olabilir. İç dünyanızda, duygusal alanda ise karmaşa çalışabilir. Duygularınızda netleşmekte zorlanabilir, dış koşullardan etkilenebilirsiniz. Eş ve babadan maddi destekler görebilirsiniz. Hafta boyu genel olarak eril figürlerle yardımlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Önemli ve işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Rüyalar mesaj getirebilir. Uzaklardaki kişilerle telepati çalışabilir.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta Dolunayın etkileriyle yoğun ve hareketli bir süreç içerisine girebilirsiniz. Zihninizi meşgul eden pek çok iş ve konuyu tamamlayıp, sonuçlandırabilir; görev ve sorumluluklarınızı yerine getirerek rahatlayabilirsiniz. Hafta boyu rutinin dışına çıkabilirsiniz. İş hayatına başlama, yoğun iş hayatına ara verme gibi rutininiz dışında durumlar olabilir. Yeni ve cesur kararlar alacağınız bugünlerde, özgüven ve cesaret artıyor olacak. Vicdan ve merhamet durumları ile gerçekler ve objektivite arasında kalabilirsiniz. Sosyal çevrenize yeni kişiler dahil olabilir, tanışacağınız yeni kişilerle bir arkadaşlığa başlayabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden biri ile duygusal başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Bu hafta sözleriniz, düşünceleriniz ve seçimleriniz kaderinizi oluşturuyor. Haftanın ilk yarısında uyku düzensizliği, huzursuz uykular ve karmaşık rüyalar olabilir. Perşembe gününden itibarense daha huzurlu, canlı ve hevesli olabilirsiniz. Haftanın ilk yarısındaki gerilim ikinci yarıda son buluyor.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde, önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Gereklilikler, zorunluluklar, sorumluluklar bu ilişkilerde ortaya çıkabilir. Çocuklarla ilgili sorumluluk duygusu artabilir. Çocukların eğitimi ve finansal gereklilikleri gündeme gelebilir. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Haftanın ilk yarısında bilinçaltı kaynaklı etkileyici rüyalar görülebilir. Perşembe gününden itibaren ise işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Alım-satımlar, para yönetimi ve uzun vadeli taksitli harcamalar yapabilirsiniz. İş başvuruları sonuçlanabilir. Görüntünüzle ilgili ise ufak değişiklikler yaptırmak isteyebilirsiniz. Haftanın ilk yarısında cilt, diş ve kemiklerle ilgili rahatsızlık ve tedaviler gündeme gelebilir. Aynı süreçte stres ve takıntılı düşünceler ise baş ağrılarını getirir. Haftanın ikinci yarısında ise şifa çalışmaya başlıyor olacak. Bu hafta Dolunay'ın etkileriyle daha cesur kararlar alabilir, korkularınızın üzerine gidebilirsiniz. Bazı aşk ilişkilerinde korkularınızı çekebilirsiniz. Ayrılık, aldatılma, yanılma durumları söz konusu olabilir.

Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta yaşamınızda yeni yollar ve yeni başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Önemli ve kadersel tanışmalar yaşayabilirsiniz. Karmik bağın olduğu ilişkileriniz gündeme gelebilir. Ruh ikizi ve ruh eşi ilişkilerine oldukça açık bir süreçtesiniz. Eğitim hayatında bir seçim, yeni bir yol söz konusu. Hayata dair uzun vadeli düşünüp, uzun vadeli adımlar içerisinde olacaksınız. Pek çok Terazi için partnerlik ilişkisinde sonuçlanma ve netleşme söz konusu olacak. Düğün ve evlilik, ayrılık ve uzaklaşma gibi yaşam hikayenize göre bir sona gidebilirsiniz. Hafta içerisinde tüm ilişki ve ortaklıklarda etik ve adaletli olmalı, bencil, hırslı adımlardan veya karmaşadan uzak kalmalısınız. Daha önce gizlediğiniz durumlar, hafta başında Dolunay'ın etkileriyle ortaya çıkabilir. Uzak ve yakın çevrenizden farklı yardım ve destekler görebilirsiniz. Estetik müdaheleler ve operasyonlar gündeminizde olabilir. Harcamalarda aşırılıklara açık bir süreçtesiniz. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta iş hayatında bir süredir çözülemeyen karışıklıklar tekrar gündeme gelebilir. Bir süredir rahatsız olduğunuz durumla ilgili karar ve tavır alabilir, aksiyona geçebilirsiniz. İstifa, dönemsel izin ve departman değişikliği gibi durumlar gündeminize gelebilir.

Bazı Akrepler ise kısa seyahatlere ve yolculuklara çıkabilir. Stres ve iç gerilime açık olduğunuz haftanın ilk yarısında, pozitif bakış açınızı korumaya, olayları iyi tarafından görmeye çalışmak gerek. Araçlarla ilgili zorunlu ödemeler, krediler ve taksitli harcamalar söz konusu olabilir. İlişkiler ve ortaklıklarda seçim yapacak, önünüze gelen teklifleri değerlendireceksiniz. Hem iş hem özel hayatınızda hafta boyu karar veren, yöneten ve süreçleri belirleyen taraf siz olabilirsiniz. Özgür iradenizle hareket etmelisiniz. Tahammülün zaman zaman düştüğünü hissedebilir, ya hep ya hiç tavrına gidebilirsiniz. Bu doğrultuda ise bazı ilişkilerde ayrılık ve sonlanmalar söz konusu olabilir. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta finansal hareketlilik artıyor. Harcamalar, alım-satımlar, şans oyunları ve riskli yatırımlar gündeminizde olabilir. Elinizdeki fazla eşyaları elden çıkarabilir, bu yolla kazanç sağlayabilirsiniz. Değerli eşyalarınızı ise korumaya özen göstermeli, maddi hatalar, dolandırılma ve çalınma gibi durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Dolunay'ın etkileriyle hafta boyu günlük planlarınız ve rutininizde ani değişiklikler olabilir. Büyük konuşmamaya, büyük veya önemli sözler vermemeye çalışmalısınız. İş hayatında yeni teklifler, iş görüşmeleri, çalışma ortamında beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir. İstifa, işten çıkarılma, mesleğinizde radikal bir değişime gitmek için cesur bir adım atma söz konusu olabilir.

Yayıncılık, reklam ve medya gibi alanlarda ise başarı elde edebilirsiniz. Daha çok konuşulacağınız günler. Özel hayatınızda ise ruh eşi ve ruh ikizi ilişkileri gündeme gelebilir. Partnerin hayatında yenilikler olabilir. İki farklı kişi, iki farklı seçenek arasında kalıp bir seçim yapabilirsiniz. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (3-9 Ağustos) Bu hafta hızlı ve ani kararlar alabilir, bazı konularla ilgili aniden fikirlerinizin değiştiğini görebilirsiniz. Daha değişken ve dalgalı bir ruh halinde olacağınız haftanın ilk yarısı boyunca, uzun vadeli düşünmeden hareket etmemelisiniz. Özel hayatınızdaki ilişkilerde sorunları çözerek barışma sağlama ile kesip atma arasında bir seçim yapabilirsiniz. Geçmiş ilişkiler, ilişkilerde geçmişten gelen konular gündemde olacak. Aşk hayatı içerisinde yeni duygular içinde olabilirsiniz. Yeni ilişkilere gidebilmek için eskiyi aşmak, yaşamın herhangi bir alanındaki zorluğu aşmak içinse cesareti üstlenip, dönüşüme gitmek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da pek çok ilişki ve ortaklık sizin tavırlarınıza göre şekillenecek, önemli adım ve kararlardan çoğunlukla sizden gelecek. Bastırdığınız her duygu, düşünce ve anı bu hafta ortaya çıkabileceği için, yüzleşmekten korkmamalısınız. Hisleriniz doğru çalışabilir.