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    4. 3 adımda 10 yaş gençleşin! Anında daha genç görünmenizi sağlayan basit ama etkili saç modelleri

    3 adımda 10 yaş gençleşin! Anında daha genç görünmenizi sağlayan basit ama etkili saç modelleri

    26.07.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Saç modeli belirlemede dikkat edilmesi gereken en önemli husus yüz hatları ve kafa şeklidir. Saç stilistleri, yüzünüzü ortaya çıkarıp daha güzel ve genç bir görünüm sağlayan modelleri öneriyor. İşte anında daha genç gösteren basit ama etkili saç modelleri...

    Saç stilistleri yüz şekliniz ne olursa olsun, sizi anında daha genç gösterecek en az bir saç modelinin olduğunu söylüyor. Bu modelleri uygulayarak hem göz alıcı olabilir hem de gerçek yaşınızdan daha genç görünebilirsiniz.

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    70'LERİN MODASI GERİ DÖNDÜ

    Kabarık fön 70'li yıllarda moda olmuştu. Bu model saçlarınızı daha hacimli göstermenizi sağlar. Birçok katmana sahip bu model uzun ya da orta boylarda kahkül sevenler için de idealdir.Tüm bunlara karşın katmanların şeklini korumak zaman zaman zorlayıcı olabilir.

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    İşte kahküllü kabarık fön için dikkat etmeniz gerekenler:

    • Ön şekillendirici bir spreyi saçınıza uyguladıktan sonra mutlaka tarayın.

    • Fön çekmeden önce saç kremi sürün.

    • Yüzün etrafındaki katmanların sabit şekilde kalması için saç spreyi kullanmayı atlamayın.

    • Saç yağı sürerek, saçlarınızın daha parlak görünmesini sağlayın.

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    DAHA GERGİN BİR YÜZ İÇİN SIKI ATKUYRUĞU

    Sıkı atkuyruğunun yüzü açtığı ve gözleri, kaşları ve elmacık kemiklerini ortaya çıkardığı ifade edilir. Bu model yüzü ve genel silueti görsel olarak uzun gösterebilir.

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    Sıkı atkuyruğu ile daha genç bir görünüm için şu adımları izleyin:

    • Saçınıza ön şekillendirici uygulayın. Böylelikle istediğiniz stili elde edebilirsiniz.

    • Saçınıza kuru şampuan veya saç spreyi yoluyla hacim ekleyin.

    • Mükemmel şekilde toplamak için, önden görünen ama yine de rahat bir şekilde başınızın arkasına düşen ve yana doğru dökülmeyen at kuyruğu ile başınızın ortasını hedefleyin. Atkuyruğunuz yerine oturduğunda, güçlü bir tutuş için güçlü bir sprey uygulayın.

    • Saç spreyi uygulayın ve küçük çıkıntıları düzeltmek için küçük, yumuşak bir saç fırçası kullanın.

    • Atkuyruğunu topladıktan sonra, saç lastiğini atkuyruğunun dibine doladığınız bir saç tutamı ile kapatın ve bir saç tokası ile sabitleyin.

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    DALGALI SAÇLAR İLE GÖRENLERİ BÜYÜLEYİN

    Dalgalı saçlara sahip olmak göründüğü kadar zor değil. Saçınız lüle lüle ise doğal olarak kurumaya bırakabilirsiniz ya da nemliyken saçınızı örerek veya bir çubuğa saçlarınızı dolayarak kurutabilirsiniz. Saçınız doğal olarak kıvırcık ise, dalgaları gevşetmek için kururken saçı nazikçe aşağı doğru çekin. Dalgaların uzun süre dayanmasını sağlamak için buna uygun ürünler de satın alabilirsiniz.

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    • Saçınıza bir ön şekillendirici uyguladıktan sonra saçınızı tarayın.

    • Saç köpüğü sıkın ve ardından dalgalı saçlar için uygun bir krem kullanın.

    • Saçı doğal olarak kurumaya bırakın veya örün veya bir dalga yapım çubuğu kullanın ve ardından saçınıza yağ uygulayarak işlemi bitirin. Bu stilde ise sıkı atkuyruğunun aksine mükemmel bir görüntünün aksine doğal ve eforsuz bir görüntü elde etmeniz hedeflenir.

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