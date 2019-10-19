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3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan: - "Müslüman, coğrafi bağlamda Müslüman kardeşinden uzak olsa dahi her zaman onunla var olan bir bağa sahiptir. Çünkü duyguları ortaktır, çıkarları ortaktır. Aynı şekilde maalesef musibetler ve belalar da ortaktır. Bizler Müslümanlar olarak iman bağından dolayı, kan bağından daha güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız" - "Afrika denildiğinde üç husus akla geliyor. Bir tanesi katliam, diğeri fakirlik, öbürü açlık. Bizim Cenab-ı Allah'tan amacımız Afrika'yı bu üç olgudan çıkartıp hayır ve yardımlaşma konusunda da zikredebilmek" - "Bizler kalplerimizi bir araya getirebilirsek, azmimi güçlendirirsek ve samimi davranırsak inanın Afrika kıtasındaki Müslümanların çekmiş olduğu ızdırapları ve sıkıntıları ortadan kaldırabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, "Müslüman, coğrafi bağlamda Müslüman kardeşinden uzak olsa dahi her zaman onunla var olan bir bağa sahiptir. Çünkü duyguları ortaktır, çıkarları ortaktır. Aynı şekilde maalesef musibetler ve belalar da ortaktır. Bizler Müslümanlar olarak iman bağından dolayı, kan bağından daha güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız." dedi.

Dolmabahçe Sarayında gerçekleştirilen 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde, katılan tüm dini liderleri adına açış konuşmasını yapan Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığını Müslümanların Afrika kıtasındaki çıkarlarını gözetmiş olmasından ve tüm İslam dünyasının çıkarlarını dikkate alarak yapmış olduğu çabalarından dolayı kutladığını belirtti.

Somali'nin Türkiye ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu dile getiren Hasan, zirvede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hasan, iş birliği ve yardımlaşmanın İslamın ve İslam hukukunun emri olduğuna vurgu yaptı.

- "Kan bağından daha güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız"

Afrika denildiğinde katliam, fakirlik ve açlık olgularının akla geldiğine değinen Hasan, "Afrika denildiğinde üç husus akla geliyor. Bir tanesi katliam, diğer fakirlik, öbürü açlık. Bizim Cenab-ı Allah'tan amacımız Afrika'yı bu üç olgudan çıkartıp hayır ve yardımlaşma konusunda da zikredebilmek. Müslüman, coğrafi bağlamda Müslüman kardeşinden uzak olsa dahi her zaman onunla var olan bir bağa sahiptir. Çünkü duyguları ortaktır, çıkarları ortaktır. Aynı şekilde maalesef musibetler ve belalar da ortaktır. Bizler Müslümanlar olarak iman bağından dolayı, kan bağından daha güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız." diye konuştu.

Hasan, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz şöyle demektedir, Müslümanlar birbirine bağlılıklarında, sevgisinde tek bir beden gibidirler. O bedenin herhangi bir organı zarar gördüğünde bedenin geri kalanı da aynı acıyı hisseder. Bu zirvenin ele almış olduğu konular bağlamında başırılı olmasını temenni ederim. Eğer bizler kalplerimizi bir araya getirebilirsek, azmimi güçlendirirsek ve samimi davranırsak inanın Afrika kıtasındaki Müslümanların çekmiş olduğu ızdırapları ve sıkıntıları ortadan kaldırabiliriz."

Hasan, Türkiye'nin Müslümanların meseleleriyle ilgili etkinliklere her zaman ev sahipliği yaptığını anımsatırken, bunun için ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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