İSTANBUL (AA) - Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, "Müslüman, coğrafi bağlamda Müslüman kardeşinden uzak olsa dahi her zaman onunla var olan bir bağa sahiptir. Çünkü duyguları ortaktır, çıkarları ortaktır. Aynı şekilde maalesef musibetler ve belalar da ortaktır. Bizler Müslümanlar olarak iman bağından dolayı, kan bağından daha güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız." dedi.

Dolmabahçe Sarayında gerçekleştirilen 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde, katılan tüm dini liderleri adına açış konuşmasını yapan Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığını Müslümanların Afrika kıtasındaki çıkarlarını gözetmiş olmasından ve tüm İslam dünyasının çıkarlarını dikkate alarak yapmış olduğu çabalarından dolayı kutladığını belirtti.

Somali'nin Türkiye ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu dile getiren Hasan, zirvede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hasan, iş birliği ve yardımlaşmanın İslamın ve İslam hukukunun emri olduğuna vurgu yaptı.