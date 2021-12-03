3 Aralık günlük burç yorumları: İlahi adaletin çalıştığı durumlar karşınıza geliyor

İletişimde ve ulaşımda aksaklık ve karmaşa yaşanabilir. Kadersel deneyimler karşınıza geliyor. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar sağlık ve finansal konularla ilgili bir karmaşayla meşgul olabilirsiniz. Bu saat sonrasında keyifli enerjiler ortaya çıkmaya başlayacak. Önemli bir haber alabilirsiniz.

BOĞA

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar ilişkilerde anlaşma ve uzlaşma konularında esnek olmak gerekebilir. İnsanların enerjilerinden daha hızlı etkilenebilirsiniz. Sonrasında hızlı gelişen durumlarla kendinizi birden farklı pozisyonlar, farklı planlar içinde bulabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar günlük işleriniz ve enerjinizle ilgili dağınıklıklar olabilir. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sonrasında ilişkilerinizde uzun vadeli değişimler karşınıza gelebilir.

YENGEÇ

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar negatif duygulardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Geçmişe dair konular, içsel şüpheler zaman zaman ortaya çıkabilir. Sonrasında iş hayatıyla ilgili yeni rotalar içine gireceksiniz.

BAŞAK

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar planlarınızda değişiklikler olabilir. İletişimde ve ulaşımda aksaklık ve karmaşa yaşanabilir. Bu saat sonrasında olaylar ve durumlar daha hızlı gelişiyor. Bir teklif götürebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar finansal konulardaki bazı planlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Bu saat sonrasında keyifli davetlere katılabilir veya keyifli görüşmeler yapabilirsiniz. Kadersel deneyimler karşınıza geliyor.

ASLAN

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar evinizde vakit geçirebilir, nispeten daha içe kapanabilirsiniz. Kalabalıklar içinde olsanız bile iç dünyanızda başka hislerde olabilirsiniz. Sonrasında şansınız artıyor, güzel sürprizler karşınıza geliyor.

AKREP

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar halsizlik, isteksizlik duyabilir veya içten içe hayatınızın bazı alanlarını sorgulayabilirsiniz. Kaygı ve panik haline dikkat. Akşam saatlerinde yeni finansal anlaşmalar olabilir.

YAY

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Sabah saatlerinden itibaren işiniz, eğitiminiz veya gelecek planlarınız için bir araştırma ve öğrenme süreci içinde olabilirsiniz. Sorumluluklar ön planda.

OĞLAK

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar odaklanma ve motivasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Uyku düzensizlikleri enerjinize etki edebilir. Sonrasında Ay sizin burcunuza geçiyor ve ilişkilerle ilgili önemli anlaşmalar, görüşmeler gündeme geliyor.

KOVA

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar gelecek planlarınızla ilgili kafa karışıklıklarınız, geleceğe dair içsel sorgulamalarınız olabilir. Sonrasında kadersel deneyimler, ilahi adaletin çalıştığı durumlar karşınıza geliyor.

BALIK

Bugün saat 15.12'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar sezgilerinizle hareket edebilir, sizi sıkan durumlardan özgürleşmek isteyebilirsiniz. Resmi başvurular, resmi görüşmeler gündeme gelebilir. Kendinize bir yön belirleyebilirsiniz.

