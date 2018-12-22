İSTANBUL (AA) - Din İşleri Yüksek Kurulunun ev sahipliğinde düzenlenen 3. Avrasya Fetva Meclisi Toplantısı sonuç bildirgesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının Erbaş tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde, dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanlara uygulanan ve yer yer soykırım boyutuna varan insanlık dışı baskı ve zulüm politikalarının asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bildirgede, "Meclisimiz, uluslararası toplumu insanlık değerlerini savunmaya ve inancı ne olursa olsun her insanın temel hak ve özgürlüklerine kavuşup bunları kullanabilmesi için etkin rol oynamaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bazı İslam ülkelerinde devam eden iç savaş görünümündeki çatışmaların Müslümanları derinden yaraladığına ve üzdüğüne dikkat çekilen bildirgede, İslam ülkeleri yöneticilerinin bu çatışmaları sonlandırmak ve ardından yaraları sarmak için gayret sarf etmesinin dini ve insani bir görev olduğu vurgulandı.