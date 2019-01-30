3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.A. isimli şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan tahkikat sonrasında Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.A., ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum