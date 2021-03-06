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  4. 3 ayın yorgunluğunu attılar! Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

3 ayın yorgunluğunu attılar! Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

06.03.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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3 ayın yorgunluğunu attılar! Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

Koronavirüs yasakları dolayısıyla 3 aydır kapalı olan hamam ve SPA'larda yasaklar Bursa'da kalktı. 3 aydır hamam ve SPA'ya gidemeyen vatandaşlar soluğu buralarda aldı. İşletme müdürü, ''Köpük banyosu, sauna, buhar odası, masaj ve havuz hizmeti veriyoruz. 3 aydır hamama gidemeyen vatandaşlar buraya gelerek 3 ayın yorgunluğunu atıyor" dedi.

Bursa'da yasakların kalkmasıyla birlikte hamamlar açıldı, vatandaşlar kese ve masaja koştu.
Hamam kültürünün yoğun olduğu Bursa'da vatandaşlar hamamlara koştu.

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3 AYIN YORGUNLUĞUNU BUHARDA, KÖPÜK BANYOSUNDA, SAUNA DA ATTILAR

SPA merkezlerine giden vatandaşlar, köpük banyosu yapıp kese attırdı. Buhar odası ve saunaya girmeyi de ihmâl etmeyen vatandaşlar masaj yaptırarak 3 ayın yorgunluğunu attı. SPA merkezi ise korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine hizmet veriyor.

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Vatandaşların hamam ve SPA'yı özlediğini belirten özel bir SPA merkezinin işletme müdürü Uğur Kaya, "Korona virüsün ikinci dalgasıyla birlikte gelen yasaklarla işletmemiz 3 ay kapalı kaldı. 3 ay sonra tekrar hizmet vermeye başladık. Vatandaşlar hamam ve SPA'yı özlemiş. Buraya gelerek en çok köpük ve masaj yaptırmak istiyorlar. Köpük banyosu, sauna, buhar odası, masaj ve havuz hizmeti veriyoruz. 3 aydır hamama gidemeyen vatandaşlar buraya gelerek 3 ayın yorgunluğunu atıyor" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bursa
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