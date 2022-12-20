3 aylık evliydi! Beyzanur, ölmeden önce intihar yöntemlerini araştırmış... 'Ben gidiciyim hissediyorum'

Olay, 21 Mart 2021'de, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği Beyzanur F.'yi yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ö.F., 112'yi aradı. Eve gelen sağlık ekibinin Beyzanur'un ölümünü şüpheli bulmasıyla Fidan, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.F., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığının incelemesinde; Beyzanur F.'nın, olay öncesi eşine, 'Ölürsem gökyüzüne bakıp güleceksin. Söz ver. Ben gidiciyim hissediyorum. Merak etme, rüyalarda buluşuruz sevgilim' yazılı mesajlar gönderdiği ve olayın 1 gün öncesinde internetten intihar yöntemlerini araştırdığı tespit edildi.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Ö.F., daha önce görülen duruşmada, "Ben odaya girdiğimde eşim hemen kapının önünde yatıyordu. Bir tane bornoz ipi boynunda duruyordu. İp gevşek bir şekildeydi ve boynuna bağlanmış değildi. Bunun üzerine derhal ambulansı aradım. Bu sırada telefondaki görevlinin verdiği direktifler doğrultusunda eşime ilk yardımda bulunmaya çalıştım. Bir süre sonra polis geldi ve beni oradan aldılar. Ben eşimi öldürmedim" dedi.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, bilirkişilerin ifadelerine de başvurulmasına rağmen Beyzanur'un ölüm sebebinin cinayet ya da intihar olduğu konusunda kesin sonuca varılamadı. Ö.F.'nin tutukluluk hali, ev hapsine çevrildi.

'ACIMI YAŞAYAMADIM'

Bugün görülen duruşmaya ise Beyzanur F.'nin ailesi, Ö.F. ve taraf avukatları katıldı. Son savunması alınan Ö.F., "En başından beri söylüyorum. Beyzanur'a bir şey yapmadım. 11 ay tutuklu kaldım. Acımı yaşayamadım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

"ACİL AMBULANS İSTİYORUM. ACİL NE OLUR, EŞİM İNTİHAR ETTİ"

Beyzanur'un ailesinin avukatı Musa Kazım Özok, mütalaayı kabul ederken, sanık avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. Eşini öldürme kastıyla hareket eden bir kişinin 112'yi aramayacağını söyleyen Osman Anıl Acurman, Ö.F.'nin 112 kaydını duruşmada dinlettirdi. Ses kaydında Ö.F.'nin, "Beyza, Beyza. Acil ambulans istiyorum. Acil ne olur, eşim intihar etti. Nasıl intihar ettiğini bilmiyorum. Odaya kilitlemişti kendisini, ben uyuyor diye biliyordum. Kalbi durdu herhalde, ne olursunuz hızlı. 21 yaşında. Havluyla astı kendini. Beyza" dediği duyuldu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Olayla ilgili tüm delil ve ifadelerin toplandığına kanaat getiren cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, sanık Ö.F. hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi talep edildi. Mahkeme, taraf avukatlarının savunma hazırlamak için süre istemesiyle duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.

(DHA)



