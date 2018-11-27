3 bin 500 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

Ocak 2019 sonuna kadar bu tutarın üzerindeki telefonlarda da 12 ay vade uygulanacak. İşte 3 bin 500 TL'nin altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...
Cep telefonu satışında yeni düzenleme Ocak'ta yürürlüğe giriyor
Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
General Mobile GM 5 Plus
5.5 inç ekran
Vestel Venus Z10
5.2 inç ekran
Xiaomi Mi 5s Plus
5.7 inç ekran
General Mobile GM 6
5 inç ekran
Xiaomi Mi 6
5.15 inç ekran
Samsung Galaxy C9 Pro
6 inç ekran
Samsung Galaxy Note 5
5.7 inç ekran
Sony Xperia Z5
5.2 inç ekran
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