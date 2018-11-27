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3 bin 500 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, fiyatı 3,500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

Ocak 2019 sonuna kadar bu tutarın üzerindeki telefonlarda da 12 ay vade uygulanacak. İşte 3 bin 500 TL'nin altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

Cep telefonu satışında yeni düzenleme Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
32 GB hafıza
4 GB RAM
3 bin mAh batarya
12 MP kamera

iPhone 6

iPhone 6
4.7 inç ekran
16 GB hafıza
1 GB RAM
1800 mAh batarya
8 MP kamera

General Mobile GM 5 Plus

General Mobile GM 5 Plus
5.5 inç ekran
32 GB hafıza
3 GM RAM
3 bin 100 mAh batarya
13 MP kamera

Vestel Venus Z10

Vestel Venus Z10
5.2 inç ekran
64 GB hafıza
4 GB RAM
3 bin 50 mAh batarya
13 MP kamera

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5s Plus
5.7 inç ekran
64 GB hafıza
4 GB RAM
3 bin 800 mAh batarya
13 MP kamera

OnePlus 3T

OnePlus 3T
5.5 inç ekran
64 GB hafıza
6 GB RAM
3 bin 400 mAh batarya
16 MP kamera

iPhone SE

iPhone SE
4 inç ekran
16 GB hafıza
2 GB RAM
1625 mAh batarya
12 MP kamera

General Mobile GM 6

General Mobile GM 6
5 inç ekran
32 GB depolama alanı
3 GB RAM
3 bin mAh batarya
13 MP kamera

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6
5.15 inç ekran
64 GB hafıza
6 GB RAM
3 bin 350 mAh batarya
12 MP kamera

LG G5

LG G5
5.3 inç ekran
32 GB hafıza
4 GB RAM
2 bin 800 mAh batarya
16 MP kamera

HTC 10

HTC 10
5.2 inç ekran
32 GB hafıza
4 GB RAM
3 bin mAh batarya
12 MP kamera

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro
6 inç ekran
64 GB hafıza
6 GB RAM
4 bin mAh batarya
16 MP kamera

Huawei P9

Huawei P9
5.2 inç ekran
32 GB hafıza
3 GB RAM
3 bin mAh batarya
12 MP kamera

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5
5.7 inç ekran
32 GB hafıza
4 GB RAM
3 bin mAh batarya
16 MP kamera

Lenovo P2

Lenovo P2
5.5 inç ekran
32 GB hafıza
4 GB RAM
5 bin 100 mAh batarya
13 MP kamera

LG V10

LG V10
5.7 inç ekran
64 GB hafıza
4 GB RAM
3 bin mAh batarya
16 MP kamera

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5
5.2 inç ekran
32 GB depolama
3 GB RAM
2 bin 900 mAh batarya
23 MP kamera
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon kredi borç taksitlendirme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
haber yenide içeriği bari yenileseydiniz eski telefonları koymuşsunuz birde haber daha çok okunsun diye özellikleri ayrı ayrı yazacağınıza tek bir fotorafın altında toplarsanız daha iyi olur
Geçen gün Cumhurbaşkanı açıklamasında cep telefonlarının cari açıktaki etkisinden bahsederken aynı gün cep telefonu almaya teşebbüs için banka kredisi 12 aya çıkartıldı. ne çelişik bir yönetim var.
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