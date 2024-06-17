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Yer: Bodrum! Lüks cip kalabalığın arasına daldı... Turistlerin de olduğu 6 kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü

17.06.2024 16:24
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan lüks cip, cadde kenarında yürüyen insanların arasına daldı. Yerli ve yabancı turistlerin olduğu 6 kişi kazada yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Bodrum! Lüks cip kalabalığın arasına daldı... Turistlerin de olduğu 6 kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı Ayaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede süratli şekilde seyreden yabancı plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı.

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6 KİŞİ YARALANDI

Kazada içlerinde yerli ve yabancı turistlerin de olduğu 6 kişi ezilirken, lüks cip yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

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Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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AW229705_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Bodrum kaza
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