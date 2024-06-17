İzmir'de korkutan görüntü! Yerleşim yerlerine çok yakın noktadan alevler yükseliyor

İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

UÇAKLAR HAVALANDI

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

YERLEŞİM BİRİMLERİNE ÇOK YAKIN

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

BUCA'DA DA ORMANDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

İzmir'in Ailağa ilçesindeki orman yangın devam ederken, Buca ilçesi çevre yolundaki ormanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.





