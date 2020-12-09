3 bin 526 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan aldıkları 3 bin 526 adet extacy uyuşturucu hapı araçla Samsun’a getirirken yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları C.A. E.A.A. isimli şahısları yaptıkları takip sonucu İstanbul dönüşünde Samsun girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramada çanta içinde 3 bin 526 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. de gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren E.Ç. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.A. ve E.A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



