3 bin yılda 1 görülüyor! Udumbara çiçeğini görmek için akın akın geldiler

Çobanlı köyündeki bağına giden Ferit Güllü, üzüm topladığı esnada üzüm tanesinin üzerinde açan bir çiçeğe rastladı. Güllü, yaptığı araştırmada çiçeğin Avatar olarak da adlandırılan Udumbara çiçeği olduğunu öğrendi. Budistlerin inancına göre 3 bin yılda bir açan ve aylarca yaşayan bir çiçek olduğunu öğrenince çok şaşırdığını ifade eden Ferit Güllü, "Üzüm toplarken bir üzüm tanesinin üzerindeki çiçeği fark ettim. Çiçeğin fotoğrafını çekip birçok kişiye sordum ama hiçbirisi daha önce görmediğini söyledi. İnternetten araştırınca da çiçeğin Udumbara çiçeği olduğunu öğrendim. Araştırmamda bu çiçeğin Budistlere göre 3 bin yılda bir açan bir çiçek olduğunu öğrendim. Bunu çevreme tanıttım ve ardından merak eden çok sayıda kişi bağa gelerek çiçeklerin fotoğrafını çekmeye başladı. Gösterilen ilgi beni mutlu etti. Görmeye gelenler de hayatlarında ilk kez böyle bir çiçek gördüklerini söylüyor" dedi.

UDUMBARA ÇİÇEĞİ HAKKINDA

Udumbara çiçeği ağaçların dallarında parazit olarak yetişen bir çiçek türüdür. Avatar adıyla da bilinen bu çiçeğin çapı yaklaşık 7 milimetre, gövdesi ise 1 milimetredir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Çiçek, Budizm inancında mucize olarak görülüyor.