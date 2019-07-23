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3 canı kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Samsun’da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 çocuğunun kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkisinde meydana geldi.

3 canı kurtardılar

Samsun’da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 çocuğunun kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan tatil için Samsun’a gelen Köksal Alpsoy ve çocukları Hilal Beyza Alpsoy ile Ahmet Taha Alpsoy denize girdi. Bir süre sonra deniz içerisinde çırpınmaya başlayan 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri Harun Aydoğdu, Oğuzhan Çetir ve Mustafa Turhan denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye ulaştı. Cankurtaranlarca kıyıya çıkarılan baba ve iki çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde cankurtaranların 3 kişiyi kurtararak kıyıya çıkarması görülüyor.

3 canı kurtardılar

3 canı kurtardılar

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