HABER

"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, İbn Haldun Üniversitesi tarafından tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru yönlendirmeler yapabilmek ve kariyer yolculuklarında destek olabilmek amacıyla düzenlenen zirvenin ilk gününde katılımcılar, seçmek istedikleri alanla ilgili etkileşimli ve uygulamalı eğitim gördü - Zirve, öğrencileri ve aileleri sosyal bilimler alanında bilgilendirmeyi, sosyal bilimlerin dallarını ve bölümler arasındaki farkları uygulamalı olarak anlatmayı, öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor - Zirveye katılan öğrencilerden Bilal Muharrem Konca: - "Girişimcilik ve hukukla alakalı olan bütün atölyelere katılacağım. Meslek seçimimde bunların etkisi olacağını, farklı fikirlerin beni geliştireceğini düşünüyorum. Tecrübeli öğretmenlerden aldığımız bilgilerle hangi yolda ilerlemek istediğimize karar vereceğiz"

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ), öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" başladı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Üniversite tercihini profesyonellerle yap" sloganıyla düzenlenen zirve kapsamında öğrenciler, üç gün boyunca İHÜ Başakşehir Kampüsü'nde alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

Zirvenin ilk günü, üniversite adaylarının tercih etmeyi planladığı bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmalarıyla başladı.

Zirveye Düzce Anadolu Lisesinden katılan Bilal Muharrem Konca ise İHÜ'yü daha yakından tanımak ve bölümler hakkında fikir edinmek için burada bulunduğunu söyledi.

Üniversite adaylarının tercih döneminde olduğunu hatırlatan Konca, şunları kaydetti:

"Hukuk ve işletme alanlarına ilgi duyuyorum. Girişimcilik ve hukukla alakalı olan bütün atölyelere katılacağım. Meslek seçimimde bunların etkisinin olacağını, farklı fikirlerin beni geliştireceğini düşünüyorum. Tecrübeli öğretmenlerden aldığımız bilgilerle hangi yolda ilerlemek istediğimize karar vereceğiz."

- "Uzman hocalarımız tüm fırsatları önümüze sunuyor"

Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden mezun olan 18 yaşındaki Yaren Gülyiğit, 2017 yılından bu yana düzenlenen Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'ne üçüncü kez katıldığını dile getirdi.

Konuşmacıların ve yapılan etkinliklerin ilgisini çektiğini ifade eden Gülyiğit, şöyle konuştu:

"Zirveye katıldıkça onların kalitesini daha da fark ettim. Tabi ki aklımda İHÜ var. Hukuk Fakültesini istiyorum. Bu sene olmasa da seneye olabileceğine inanıyorum. Özellikle hukuk atölyelerini tercih ettim. Tüm bölümlerdeki atölyelere katılmaya özen göstereceğim."

Gülyiğit, burada rehberlik hizmeti alabilmenin kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Onlara ne istediğimi anlatıyorum. Uzman hocalarımız da detaylı bir şekilde benim önüme tüm fırsatları sunuyorlar. Çok faydalı oluyor." dedi.

- Etkileşimli ve uygulamalı eğitim

Öğrenciler, gün boyunca kendi tercihleri doğrultusunda "Felsefe", "Tarih", "Psikoloji", "İslami İlimler", "Medya ve İletişim", "Sosyoloji", "Siyaset Bilimi", "Hukuk", "İşletme", "İktisat", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Karşılaştırmalı Edebiyat" olmak üzere 12 farklı bölüme dair 107 atölyede etkileşimli ve uygulamalı eğitim görecek.

Katılımcılar, hukuk atölyesinde bir dava çözme, medya ve iletişim atölyesinde usta isimler eşliğinde haber ve senaryo metinleri yazıp bir gazete çıkarabilme, işletme atölyesinde bir marka için pazarlama stratejisi belirleme, psikoloji atölyesinde bir terapiye katılabilme, felsefe atölyesinde yapay zeka çağında sosyal bilimler üzerine fikri tartışmalar yapma, iktisat atölyesinde ise "Robotlar gelince işsiz mi kalacağız?" gibi güncel sorulara cevap arama fırsatı yakalayacak.

Bu sayede öğrenciler, gelecekte yapacakları işleri simüle etme, aynı meslek gruplarında çalışan insanlardan danışmanlık alma ve tercihlerini meslekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olarak yapma imkanı bulacak.

Üniversite adayları, tercihlerini yaparken bölümleri, alanlarındaki en kariyerli isimlerden dinleyecek, her bir sosyal bilimler bölümü için ayrı atölye çalışmasında rol alacak.

Zirvenin ikinci gününde de sosyal bilimler alanında öğrenci, akademisyen ve şirket yetkilileri ile atölye ve vaka çalışmaları düzenlenecek. Üçüncü gününde ise alanında uzman ve duayen isimler öğrencilerle buluşarak, tecrübe ve birikimlerini paylaşacak.

- Öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor

Öğrencilere zirve süresince, hem İHÜ'yü yakından tanıma, hem de uzman kişilerden kariyer konusunda tavsiyeler alma imkanı sunulacak.

Öte yandan öğrenciler, okulun bahçesinde kurulan etkinlik alanında ok atmayı, sanal gerçeklik atölyesinde VR gözlükler ile yüksekten atlamayı ve Photo Booth sistemiyle otomatik olarak fotoğraflamayı deneyimleyecek.

Ayrıca, üniversite adayları lisans programları bilgilendirme stantlarında tercih danışmanlığı hizmeti alabilecek.

Öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve, öğrencileri ve aileleri sosyal bilimler alanında bilgilendirmeyi, sosyal bilimlerin dallarını ve bölümler arasındaki farkları uygulamalı olarak anlatmayı, öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Çankaya belediyesi öğrencilerin yanındaÇankaya belediyesi öğrencilerin yanında
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla dolduKörfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi Anadolu Ajansı İbn Haldun Üniversitesi tercih

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.