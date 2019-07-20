"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" başladı

"Hukuk ve işletme alanlarına ilgi duyuyorum. Girişimcilik ve hukukla alakalı olan bütün atölyelere katılacağım. Meslek seçimimde bunların etkisinin olacağını, farklı fikirlerin beni geliştireceğini düşünüyorum. Tecrübeli öğretmenlerden aldığımız bilgilerle hangi yolda ilerlemek istediğimize karar vereceğiz."

Üniversite adaylarının tercih döneminde olduğunu hatırlatan Konca, şunları kaydetti:

Zirveye Düzce Anadolu Lisesinden katılan Bilal Muharrem Konca ise İHÜ'yü daha yakından tanımak ve bölümler hakkında fikir edinmek için burada bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Üniversite tercihini profesyonellerle yap" sloganıyla düzenlenen zirve kapsamında öğrenciler, üç gün boyunca İHÜ Başakşehir Kampüsü'nde alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ), öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" başladı.

- "Uzman hocalarımız tüm fırsatları önümüze sunuyor"

Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden mezun olan 18 yaşındaki Yaren Gülyiğit, 2017 yılından bu yana düzenlenen Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'ne üçüncü kez katıldığını dile getirdi.

Konuşmacıların ve yapılan etkinliklerin ilgisini çektiğini ifade eden Gülyiğit, şöyle konuştu:

"Zirveye katıldıkça onların kalitesini daha da fark ettim. Tabi ki aklımda İHÜ var. Hukuk Fakültesini istiyorum. Bu sene olmasa da seneye olabileceğine inanıyorum. Özellikle hukuk atölyelerini tercih ettim. Tüm bölümlerdeki atölyelere katılmaya özen göstereceğim."

Gülyiğit, burada rehberlik hizmeti alabilmenin kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Onlara ne istediğimi anlatıyorum. Uzman hocalarımız da detaylı bir şekilde benim önüme tüm fırsatları sunuyorlar. Çok faydalı oluyor." dedi.

- Etkileşimli ve uygulamalı eğitim

Öğrenciler, gün boyunca kendi tercihleri doğrultusunda "Felsefe", "Tarih", "Psikoloji", "İslami İlimler", "Medya ve İletişim", "Sosyoloji", "Siyaset Bilimi", "Hukuk", "İşletme", "İktisat", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Karşılaştırmalı Edebiyat" olmak üzere 12 farklı bölüme dair 107 atölyede etkileşimli ve uygulamalı eğitim görecek.