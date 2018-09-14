3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketinden (Dicle EPSAŞ) yapılan açıklamada Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik borcunun 23 milyon lirayı bulduğu belirtildi.
Açıklamada OSB yönetiminin defalarca uyarıldığını, en geç pazartesi günü borcun ödenmemesi halinde bölgedeki enerjinin kesileceği ifade edilerek, şöyle denildi:
Yapılan tüm uyarılar ve iyi niyetli girişimlere rağmen söz konusu elektrik borcunun ödenmediği gibi Şanlıurfa OSB tarafından depozito ve teminatlar da ödenmedi. Şirketimiz elektriği günlük olarak piyasadan borçlanarak alıyor. Geldiğimiz durumda borçlanma şartları ise malum. EPDK tarifelerinin en alt limitinde neredeyse karsız olarak enerji sağlamamıza rağmen Şanlıurfa OSB, aylardır borcunu ödememektedir.
Yaşanan bu duruma rağmen OSB'deki sanayicilerin mağdur olmaması için uzunca bir süredir olumlu yaklaşımımızı devam ettirdik. Ancak tüm girişim ve çabalarımıza rağmen aylardır OSB yönetiminden 23 milyon lirayı bulan borç ve bunun dışında hali hazırda kullanılan elektriğin bedeli olan depozito ve teminatların ödenmesi konusunda da olumlu bir geri dönüş alamadık. OSB'de üretim yapan Şanlıurfalı sanayici ve işadamlarımızın zarar görmesini istemediğimizden, anlaşma zemini yakalamak için ısrarlı ve olumlu çabalarımızı son ana kadar sürdürdük. Ancak şirketimizin artık piyasadan borçlanarak OSB'ye enerji tedarik etme imkanı kalmamıştır. Bu nedenle OSB yönetimine gerekli ödemelerin yapılmaması durumunda 17 Eylül 2018 pazartesi günü enerjilerinin kesileceğini resmen bildirdik.
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