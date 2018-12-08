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3 gündür kayıp olan kişi, trafoda ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 21:14 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ailesinin 3 gündür kayıp olarak aradığı kişi, elektrik trafosunun içerisinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Akıncılar Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan İhsan Aydın'ı (41) ailesi bulmak için önce polis ekiplerine başvurdu.

Kendisinden haber alamayan ailesi, evlerinin yanında bulunan trafo merkezinde olabileceğinden şüphelendi.

Ailenin isteği üzerine elektrik görevlileri kontrol ettikleri trafo merkezinin içerisinde Aydın'ın hareketsiz yattığını gördü.

Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri, Aydın'ın öldüğünü belirledi.

Bu sırada trafoda ceset bulunduğunu duyan mahalle sakinleri ise trafonun çevresinde toplandı.

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Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan kalabalığı, polis ekipleri şerit çekerek uzaklaştırırken, Aydın'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

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Aydının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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