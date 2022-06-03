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3 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 3 Haziran 2022 Cuma

03.06.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, haftanın beşinci gününde Muğla, Antalya gibi bazı illerimizde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından 3 Haziran Cuma günü de güncel listeyi paylaştı. Peki 3 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

3 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 3 Haziran 2022 Cuma

3 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla, Antalya gibi bazı illerimizin yanı sıra Yunanistan'da da sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, 3 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 3 Haziran 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

3 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.03 05:45:22 37.0408 28.4213 5.0 -.- 2.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.03 04:05:13 35.2533 25.3387 5.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 03:38:26 35.1647 25.3183 11.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 03:22:13 37.8950 26.9718 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.03 03:03:25 37.1053 28.4248 2.8 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.03 02:26:20 38.3438 23.1258 12.5 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.03 02:14:27 35.3223 26.1132 8.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 02:01:59 35.9372 29.7017 47.5 -.- 2.3 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 00:29:34 37.0172 28.3322 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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