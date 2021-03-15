3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi

Mersin’de yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, şahısların çaldıkları ve metruk bir binada sakladıkları malzemeleri de ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT), Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi’nde son dönemde yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin tespiti ve yakalanması maksadıyla yaptığı araştırmada, 5 ayrı şahsa ait yayla evine pencere ve giriş kapısı kırılarak girildiği, evde bulunan elektronik eşyalar, yiyecek maddeleri ve muhtelif ev araç ve gereçlerinin çalındığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesi, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, 1 otomobil ile 3 şahsı belirledi. Bölgede araştırma da yapan ekipler, hırsızların çaldıkları eşyaları metruk bir barakada topladıklarını da tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şahsı gözaltına alırken, çaldıkları malzemelere de el koydu.

Jandarmada suçlarını itiraf eden 3 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.