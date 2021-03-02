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3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

02.03.2021 21:27 | Son Güncelleme:
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3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı.Balıkesir, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı.
Balıkesir, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 11 şüpheli, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale´de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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