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3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

3’ü kadın 5 kişinin İstanbul Sultanbeyli'de bir marketi soyma anları kameralara yansıdı. Güpegündüz planlarını uygulayan hırsızların 6 marketten alışveriş yapıyormuş gibi ürünleri toplamaları ve rahat tavırlar dikkatleri çekti

Sultanbeyli’de organize olan 3’ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi ilçede bulunan market sahiplerini canından bezdirdi. Hırsızlık çetesinin bir üyesi önce markete gelip inceleme yaptı. Daha sonra ise çetenin kadın üyeleri alışveriş yapıyormuş gibi markete girerek ellerine aldıkları sepeti doldurmaya başladı.

6 MARKETİ SOYDULAR

Çıkış kapısında güvenlik önlemi olduğunu bilen hırsızlardan biri dışarıda bekledi. Market içerisindeki hırsızlar sepetleri doldurunca, dışarıda bulunan şüpheli kapıyı açtı. Dikkat çekmeden sepetteki ürünleri arkadaşına veren hırsızlar, daha sonra hızlı bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı. İlçeye dadanan çete aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soyarken, yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık sultanbeyli istanbul hırsız

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