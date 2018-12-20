3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Bolu'nun Göynük ilçesinde, geçen Salı günü düzenlenen fuhuş operasyonunda köy evinde 14 erkekle fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakalanan Ukrayna, Moldova ve Özbekistan uyruklu 3 kadın sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edildi. Özbekistan uyruklu C.R.'nin kanında HIV virüsü olduğu tespit edilirken, bu durum para cezası ile serbest bırakılan erkeklere jandarma tarafından tebliğ edilecek. Fuhşa aracılık eden 1 kişi de tutuklandı.

3 KADIN İLE 14 ERKEK FUHUŞ YAPTIKLARI SIRADA YAKALANDI

Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu ilçeye bağlı Sünnet köyündeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, geçen Salı günü fuhşa aracılık ettiği iddia edilen kişinin evine operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen operasyonda evde yabancı uyruklu 3 kadın ile 14 erkek fuhuş yaptıkları sırada aynı odada yakalandı. Fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 1 kişi ile birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZBEK UYRUKLU KADINDA HIV VİRÜSÜNE RASTLANDI