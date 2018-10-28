Kamu Bilişimcileri Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, 3. Kamu Bilişim Zirvesi sona erdi.

Belek turizm merkezinde düzenlenen zirve kapsamında, bilişimciler, yapay zekadan bulut sistemine, insansız araçtan yeni teknolojilere, kamu kurumlarında kullanılan programlardan bilişim teknolojilerine kadar birçok alanda değerlendirme yaptı.

AA'nın "global iletişim ortağı" olduğu, "Bilişimle Potansiyelini Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen ve dört gün süren zirvede, siber güvenlikle ilgili en yeni konuların yanında, kamu bilişimcilerinin yaşadıkları sorunlar da değerlendirildi. Zirve kapsamında, dijital ortamda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kamu sektörünün bir üst çatı altında toplanamadığı için bütün kurumların bilgi işlem daire başkanlarının kendi çabalarıyla işlerini yürüttüğünü anlattı.

Her kurumun ya kendisinin geliştirdiği ya da dışarıdan satın alma yöntemleriyle bilgi işlem ihtiyaçlarını giderdiğini ancak farklı çözümler ortaya çıktığını dile getiren Şıvka, şunları kaydetti: