Kamu Bilişimcileri Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, 3. Kamu Bilişim Zirvesi sona erdi.
Belek turizm merkezinde düzenlenen zirve kapsamında, bilişimciler, yapay zekadan bulut sistemine, insansız araçtan yeni teknolojilere, kamu kurumlarında kullanılan programlardan bilişim teknolojilerine kadar birçok alanda değerlendirme yaptı.
AA'nın "global iletişim ortağı" olduğu, "Bilişimle Potansiyelini Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen ve dört gün süren zirvede, siber güvenlikle ilgili en yeni konuların yanında, kamu bilişimcilerinin yaşadıkları sorunlar da değerlendirildi. Zirve kapsamında, dijital ortamda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kamu sektörünün bir üst çatı altında toplanamadığı için bütün kurumların bilgi işlem daire başkanlarının kendi çabalarıyla işlerini yürüttüğünü anlattı.
Her kurumun ya kendisinin geliştirdiği ya da dışarıdan satın alma yöntemleriyle bilgi işlem ihtiyaçlarını giderdiğini ancak farklı çözümler ortaya çıktığını dile getiren Şıvka, şunları kaydetti:
"Bir kurum ihtiyacını x liraya alıyorsa, başka bir kurum 3x liraya satın alabiliyor. Dolayısıyla maliyetler açısında da kamu kurumları arasında ciddi bir farklılık oluşuyor. Bu ihtiyacı da görerek, kamu kurumları arasında bir sinerji oluşturarak, bilgi, tecrübe paylaşımı oluşturabilmek, bunları tek çatı altında toplayabilmek için daire başkanlarıyla bir araya gelerek Kamu Bilişimcileri Derneğini kurduk."
- "Dijital dünyada söz sahibi olmalıyız"
Dernek üyelerinin tamamının, kamuda fiili olarak çalışanlardan oluştuğunu anlatan Şıvka, kurumların kendi yaptıkları projeleri başka kurumlara anlatabilmesi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri değerlendirmek için her yıl Kamu Bilişim Zirvesi'ni düzenlediklerini ifade etti.
"Dijital dünyada, bütün süreçlerin artık elektronik ortama aktığı bir dünyada, bu süreçlerden kaçış yok. Böyle bir süreçten uzak durmak yerine söz sahibi olma yoluna bakmamız gerekiyor." diyen Şıvka, bu alanda bütün konunun bilgi işlemlerdeki yöneticilerde geçtiğini aktardı.
Dijital dönüşümün önemine değinen Şıvka, şöyle devam etti:
"Bilgi işlemlerle bilgi teknolojileriyle bitmiyor. Bu bir zihniyet meselesi, gerçekten insanların, yöneticilerin bunu özümsemesi gerekiyor. Üst yönetimin buna destek vermesi gerekiyor, insanların da kabullenmesi lazım. En iyi uygulamayı yazıyor, en güncel teknolojiyi alıyor olabilirsiniz fakat bunu kullandırmadığınız sürece eski gelenekler, kullanımlar devam ettiği sürece o atıl hale gelir, kullanılamaz. İnsanların mümkün mertebe elektronik dijital ortama uyum sağlaması, bunu eğitimlerle pekiştirmesi gerekiyor."
Bilgi işlemciler olarak hem rahat kullanıma hem de güvenlik boyutuna önem verdiklerini belirten Şıvka, şifrelerle farklı mekanizmalarla çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.
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