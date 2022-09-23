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3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti! 'Allah'ın takdiri, tarihi çınarlar söndü'

23.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 90 yaşlarındaki üç erkek kardeş 23 gün içerisinde vefat etmesi aileyi hüzne boğdu. Babası ve amcalarının vefatlarının hepsini derinden üzdüğünü belirten Kemal Saruhan'ın oğlu Servet Saruhan, "Hepsi yetim büyüdü. Gurbete beraber çıktılar. Çeşitli illerde kalaycılık yaptılar. Üç tanesi de Of Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Üçü de alzheimer hastasıydı. Fakat yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından vefat ettiler. Allah'ın takdiri, tarihi çınarlar söndü'' diyerek acısını dile getirdi.

3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti! 'Allah'ın takdiri, tarihi çınarlar söndü'

Hayatlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiren ve birbirlerine olan bağlılıkları ile herkesin dikkatini çeken Halim (93), Ömer (92) ve Kemal Saruhan (90) babaları küçük yaşta vefat ettiği için erken yaşta gurbete atıldılar. Önce Türkiye'nin çeşitli illerinde kalaycılık yapan kardeşler, 1964 yılında birlikte Almanya'ya gittiler. Almanya'da 20 yıl kalan kardeşler daha sonra emekli olarak memleketlerine döndüler.

Alzheimer ve yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları ile Of Devlet Hasatanesi'nde tedavi gören 3 kardeş 23 gün içinde aralıklı olarak geçtiğimiz günlerde vefat ettiler. Evleri yan yana olan kardeşlerin mezarları da yan yana olacak şekilde defnedildiler.

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"ALLAH'IN TAKDİRİ, TARİHİ ÇINARLAR SÖNDÜ"

Babası ve amcalarının vefatlarının hepsini derinden üzdüğünü belirten Kemal Saruhan'ın oğlu Servet Saruhan, "Hepsi yetim büyüdü. Gurbete beraber çıktılar. Çeşitli illerde kalaycılık yaptılar. 1964 yılında ilk babam Almanya'ya gitti. Daha sonra kardeşlerini de yanına aldılar. 20 yıl orada kaldılar. Üçü de 23 günde toprağa girdiler. Allahın takdiri bu. Tarihi çınarlar söndü. Önce amcam vefat etti. Halim Saruhan. 1929 doğumluydu. Ağustos'un 28'inde vefat etti. En büyük amcam Ömer Saruhan Eylül'ün 16'inde vefat etti. İkisinin arasında bir buçuk yaş var. Babam Kemal Saruhan 20 Eylül'de vefat etti. 1933 doğumluydu. Biz onlara bebek gibi baktık. Büyük amcam Ömer Saruhan son zamanlarında burada yaşıyordu. Halim Saruhan amcam kışın Bursa'da yazın burada yaşıyordu. Babam da yazın burada kışın benimle birlikte Bursa'da yaşıyordu. Üç tanesi de Of Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Üçü de alzheimer hastasıydı. Fakat yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından vefat ettiler. Babaları küçükken vefat etti. Anneleri onlar Almanya'dayken vefat etti" dedi.

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"UNUTULMAZ BİR ACI"

Kemal Saruhan'ın eşi 90 yaşındaki Emine Saruhan ise "Ne yapalım ölümlü dünya hepimiz öleceğiz. Kemal Saruhan'la 75 yıl ömür geçirdim. Hakkımı annesinin sütü gibi helal olsun. Üçünün aynı anda ölmesi bizi çok üzdü. Kardeşler birbirine çok bağlıydı. Birbirlerini çok severdiler. Unutulmaz bir acı" diye konuştu.

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"ÖLÜM BİLE ONLARI AYIRAMADI"

Babası ve amcalarının birbirlerine çok bağlı olduğunu dile getiren Ömer Saruhan'ın oğlu Yüksel Saruhan, "Hayatlarını beraber yaşadılar. Yetimliklerini beraber geçirdiler. Gurbetlerini de beraber yaptılar. En son dünyadan da beraber ayrıldılar. Ölüm bile onları ayıramadı. Birbirlerinin hasretlerine dayanamadılar" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Trabzon
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