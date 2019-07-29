3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, 3 kardeşi öldürüp, babalarını yaralayan Abdülselam Ç. (48), gizlendiği bir fıstık bahçesinde hırsız zannedilerek yakalandı. Yapılan incelemede cinayet şüphelisi olduğu saptanan Abdulselam Ç., 3 kardeşi öldürdüğünü itiraf ettiği sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Cumartesi günü Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdülselam Çelik husumetli olduğu Güven ailesi fertleri ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Abdülselam Ç., yanındaki tabancayla baba Mehmet (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven’e (38) birbiri ardına ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Abdülselam Ç.'in yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sabah saatlerinde ise vatandaşlar Maşuk Mahallesi yakınlarındaki fıstık tarlasında bir kişinin dolaştığını görünce hırsızlık yapabileceğinden şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye giden jandarma ekipleri tarladaki şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi kendisine yöneltilen sorulara tedirgin cevap vermesi üzerine durumundan şüphelenilerek karakola götürüldü. Buradaki incelemede hırsızlık şüphelisi olabileceği için gözaltına alınan kişinin, 3 kardeşi öldürüp, babalarını yaralayan Abdülselam Ç. olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Abdülselam Ç., sorgulamasında tartıştığı 3 kardeşin ölümüne, babalarının da yaralanmasına yol açan kişi olduğunu itiraf etti. Abdülselam Ç., sorgulamasının tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilip zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi.

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