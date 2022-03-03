3 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Bilindiği üzere Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş 21.30'da başlıyor ve sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren kısa süre içerisinde belli oluyor. İşte 3 Mart 2022 Perşembe Süper Loto çekilişinin sonuçları...

3 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Söz konusu çekiliş 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



