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3 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

03.03.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ve ayın 2. Süper Loto çekilişinin sonucu bu akşam belli olacak. Çekilişin sonucu belli olduğunda sonuçlar, internet üzerinden şans oyunu severler için ilan edilecek. Peki 3 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

3 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Bilindiği üzere Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş 21.30'da başlıyor ve sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren kısa süre içerisinde belli oluyor. İşte 3 Mart 2022 Perşembe Süper Loto çekilişinin sonuçları...

3 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

3 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Söz konusu çekiliş 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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