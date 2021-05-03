HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü ile ilgili mesajlar ve sözler

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü ile ilgili mesajlar ve sözler

03.05.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçülük Günü’nün temeli 3 Mayıs 1944 tarihine dayanıyor. Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasının ardından 3 Mayıs 1944 "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde 10 mahkum tarafından kutlanmıştır. Bu tarihten sonra daha sonraki senelerde de 3 Mayıs tarihini anma amacıyla kutlanmaya devam edilmiştir. Daha sonra bu tarih 3 Mayıs Türkçülük Günü olarak anılmaya başlanmıştır.

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü ile ilgili mesajlar ve sözler

Nihal Atsız, 3 Mayıs için “Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası.” Demiştir. Bu tarihe kadar sadece bir duygu veya düşünceden ibaret olan Türkçülük, 3 Mayıs 1944 tarihinde bir eyleme dönüşmüştür. Birçok kişi tarafından bir bayram değil bir anma günü olarak kutlanan 3 Mayıs Türkçülük Günü, birçok vatandaş için özel bir anlama sahiptir. İşte 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri…

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür.

Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkum tarafından kutlanmıştır.

Daha sonraki senelerde de devam eden bu toplantılar, sonunda Türkçülük Günü adını almıştır.

3

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
  • Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
  • Emirlere mutlak itaat lazımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz, kimselerle davamız yürümez. Her şey de örnek olmak lazımdır.
  • Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.
  • Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

1

  • 3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.
  • Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lazımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.
  • Başarı için muntazam planlı çalışma yapmak lazımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.
  • Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
  • Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
  • Cesaretlilik, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşmaz.
  • Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

2

  • Kendinizi küçük görmeyeniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.
  • "Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)
  • Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.
  • 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.
  • Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBurcu Biricik'ten örnek davranışBurcu Biricik'ten örnek davranış
Milyoner'in "Uzman Jokeri" Arda Ayten kimdir?Milyoner'in "Uzman Jokeri" Arda Ayten kimdir?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Sabahattin Ali

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Hindistan felaketi yaşıyor! 12. günde de durum değişmedi!

Hindistan felaketi yaşıyor! 12. günde de durum değişmedi!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.