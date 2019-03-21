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3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Marmara Denizi Avşa adası açıklarında balıkçı ağlarına takılan dev yılan balığı, görenleri hayrete düşürdü.

Marmara Denizi Avşa adası açıklarında balıkçı ağlarına takılan dev yılan balığı, görenleri hayrete düşürdü. 41 kilo ağırlığında olan dev yılan balığı tam 3 metre boyunda.
Marmara Denizi Avşa Adası açıklarında avlanan balıkçıların oltasına 3 metrelik yılan balığı takıldı. Marmaralı balıkçılar tarafından hamsi sürüsünün arasında yakalanan dev yılan balığı büyük şaşkınlık oluşturdu. Görenleri hayrete düşüren yılan balığı, İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Beylikdüzü Yaşam Vadisi tesislerinde sergilenmeye başlandı.
Normalinden 10 kat daha büyük
Vatandaşların yılan balığına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Balıkçı Kenan Balcı; “Normal bir yılan balığı ortalama 50 santimetre boyunda. Fakat bu yakalanan yılan balığı normalinden 10 kat daha fazla büyük. Marmara Denizi’nde böyle dev yılan balığına ilk kez şahit olduk. Boyu 3 metre, Kilosu ortalama 41 kilo. Balığı gören vatandaşlarımız önce korkarak yaklaşıyorlar. Yılan balığı olduğunu söylediğimiz zamanda oldukça şaşırıyorlar’ ifadesini kullandı.
Müzedeki en büyük yılan balığı olacak
Vatandaşların böyle devasa bir balığı ilk kez gördüklerini söylediğini ifade eden Balcı: “Ziyaretçilerimiz yılan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiriyorlar ve ilk kez gördüklerini belirtiyorlar. Yılan balığının eti çok lezzetlidir. Balığı üç gün sergiledikten sonra etini müşterilerimize ikram edip, iskeletini mumyalayarak Türkiye’de tek olan Deniz Canlıları Müzesi’ne dahil edeceğiz. Müzemizin şansına, çocuklarımızın şansına böyle bir sevimli canavar ağlara takıldı. Müzemizde çok yılan balığı var ama bu büyüklükte ilk kez olacak” şeklinde konuştu

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