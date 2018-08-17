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3 milyon yıllık fil kemiği bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde düzenlenen programda, arkeolojik kazılarda bulunan kemik parçalarının nesli tükenmiş fil türü Stegodon'a ait olduğu açıklandı.

3 milyon yıllık fil kemiği bulundu

Cezayir'de arkeolojik kazılarda bulunan 3 milyon yıllık nesli tükenmiş bir fil türüne ait kemik parçaları kamuoyuna tanıtıldı. Cezayir haber ajansı APS'ye göre, nesli tükenmiş bir fil türü olan Stegodon'a ait kemik parçalarına ilişkin Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde Kültür Bakanı İzzeddin Mihubi'nin de katılımıyla düzenlenen programda bilgi verildi.

AA'nın haberine göre Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde, araştırmacı Muhammed Sahnuni ile yabancı uzmanların yaptığı kazılar sonucu ulaşılan kemik parçalarının Cezayir ve Kuzey Afrika'da bulunan en eski hayvan kalıntısı olduğu belirtiliyor.

Araştırmacı Rizika Şeli, programda yaptığı açıklamada, kemik parçalarına farklı disiplinlerden pek çok uzmanın ortak çalışması sonucu ulaşıldığını ve söz konusu keşfin, bu türün Kuzey Afrika'daki gelişiminin anlaşılması için önemli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
milyon fil kemiği Stegodon Cezayir

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