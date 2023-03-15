HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 OHAL kararnamesi Meclis'te! Sanayi iş yerleri, tarım, bölgesel kalkınma ve yatırım teşvikleri...

3 OHAL kararnamesi Meclis'te! Sanayi iş yerleri, tarım, bölgesel kalkınma ve yatırım teşvikleri...

15.03.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. İşte bölgesel kalkınma ve yatırım teşvikleri, tarım alanına ilişkin tedbirler ve sanayi iş yerlerine ilişkin kararnamelerin detayları...

3 OHAL kararnamesi Meclis'te! Sanayi iş yerleri, tarım, bölgesel kalkınma ve yatırım teşvikleri...

OHAL kapsamında, bölgesel kalkınma ve yatırım teşvikleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde; genel hayata etkili afet bölgesinde teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen, yatırım süresi biten ancak tamamlama vizesi alınmamış yatırım teşvik belgelerinin talep alınmaksızın yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgelerinin ise 3 ay içinde talep edilmesi halinde tamamlanmış sayılması öngörüldü. Deprem bölgesinde ilçe bazında cazibe merkezleri programında alınan bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için Değerlendirme Komitesi kararı olmadan, yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi amaçlandı. Ayrıca kalkınma ajanslarının yönetim kurulu yetkilerinin genel sekreter tarafından kullanılabilmesi, deprem bölgesi dışındaki kalkınma ajanslarının deprem bölgesine yönelik destek programı uygulayabilmesi, kalkınma ajanslarının bölge yararına taşınmazlar hariç kiralama ve satın alma yapabilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

CANLI HAYVAN VE ŞEKER YARDIMI

Tarım alanında ilişkin tedbirlerin olduğu kararnamede; afet bölgesinde arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine bir defaya mahsus olmak üzere canlı hayvan ve şeker yardımı yapılması öngörüldü.

SANAYİ İŞ YERLERİNİN YENİDEN İNŞASI

Sanayi iş yerlerine ilişkin kararnamede ise afetten etkilenen sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerlerin belirlenmesi, belirlenen sanayi alanlarında imar planları, imar değişiklikleri ve itirazları süreçlerinin 3'er günde tamamlanması öngörüldü. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı iş yerlerinin veya inşaatı devam eden iş yerlerinin maliklerinin talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yerinde yeni sanayi iş yerlerinin yaptırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi.

SAYI 9 OLDU

3 kararname de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, Meclis'e ulaşan OHAL kararnamesi sayısı, 9 oldu. (DHA)

OHAL kararnameleri TBMM'de! Yargı ve sağlık alanında... OHAL kararnameleri TBMM'de! Yargı ve sağlık alanında...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Cübbeli Ahmet'in açıklaması sonrası çadır kurmuşlardı!'Cübbeli Ahmet'in açıklaması sonrası çadır kurmuşlardı!
Kılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurduKılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurdu
Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılarMilyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
OHAL tbmm

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.