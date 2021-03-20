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3 saat arayla korona virüse yenildiler

20.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi sakinlerinden 67 yaşındaki Yılmaz Karınca ve eşi 63 yaşındaki Meral Karınca 3 saat arayla korona virüse yenik düşerek hayatlarını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Karınca ve eşi Meral Karınca bir süre önce korona virüse yakalandı.

3 saat arayla korona virüse yenildiler

Aydın’ın Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi sakinlerinden 67 yaşındaki Yılmaz Karınca ve eşi 63 yaşındaki Meral Karınca 3 saat arayla korona virüse yenik düşerek hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Karınca ve eşi Meral Karınca bir süre önce korona virüse yakalandı. Evlerinde karantinada bulunan çift durumları ağırlaşınca Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Karınca çiftinden ilk acı haber Yılmaz Karınca’dan geldi. Ailesi bu acı haberin şokunu daha atlatamadan aynı gün bir acı haber de Meral Karınca’dan geldi. Meral Karınca da eşinden 3 saat sonra tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Vefat eden Karınca çiftinin cenazesi, Söke Çimento Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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