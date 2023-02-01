SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son dakika: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

ULAŞIM DURDU

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA



