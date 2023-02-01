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  4. SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

01.02.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bolu Dağı Tünelinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAZA1

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA2

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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ULAŞIM DURDU

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA


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