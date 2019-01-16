"3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

İlk yılında "Mülteci Kadınlar" ve ikinci yılında "Çocuk İşçiler" temalarıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki konusunun "Ayrımcılık" olarak belirlendiğini hatırlatan Sabancı, "Görülmeyen, fark edilemeyen sorunlara çözüm getirilemeyeceğini biliyoruz." dedi.

Sabancı Vakfı'nın tüm bireylerin kültür sanat faaliyetlerine erişimini arttırmak için pek çok çalışmaya imza attığını anlatan Sabancı, 3 sene önce başladıkları kısa film yarışmasıyla toplumsal sorunlara dikkati çekmeyi ve genç sinemacıların gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Gençleri sorunlarla ilgili düşünmeye teşvik etmek için yola çıktıklarını ifade eden Sabancı, şöyle konuştu:

"Gençlerin kameralarından, gençlerin gözünden, onların aracılığıyla toplumsal farkındalığa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ayrımcılık sadece bireyleri ilgilendiren bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri. Biz de kısa film yarışmasıyla bu yıl herkesi ön yargılarını fark etmeye, farklı gördüklerine başka bir açıdan bakmaya davet etmek istiyoruz. Eşitliğin ve birlikteliğin önemini sanatın diliyle konuşmak istiyoruz."

Yarışmanın jürisinde yer alan Bosnalı senarist ve yönetmen Aida Begic, yarışmaya katılan filmlerin anlattığı güzel hikayelerinin, ayrımcılığın ne kadar korkunç bir düşünce olduğunu hatırlattığını belirterek, "Eminim bu filmleri izledikten sonra hepimiz daha iyi insanlar olacağız." dedi.

Jüride yer alan bir diğer isim yönetmen Derviş Zaim ise yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, yarışmanın Sabancı Vakfı tarafından yapılmasının da ayrıca önemli olduğunu ve gelecek senelerde yarışmanın faydasının daha çok görüleceğini vurguladı.