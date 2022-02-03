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3 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

03.02.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto, Çılgın Sayısal Loto, On Numara gibi popüler şans oyunları, şans oyunu severler tarafından oldukça rağbet görüyor. Binlerce kişinin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde tamamlanıyor. İşte 3 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları...

3 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Popüler şans oyunlarının başında gelen Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına, haberimize eklediğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. Peki 3 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları...

3 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. 1 Şubat Süper Loto çekilişinde sonuçlar şu şekildeydi: 2- 4- 15- 17-29- 35

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

3 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir şans oyunudur. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.

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Milli Piyango
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