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3. Uluslararası Çocuk Bale Festivali ve Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen ve 283 yarışmacının katıldığı festivalde, küçük balerin ve baletlerin gösterileri büyük ilgi gördü

Antalya'da 3. Uluslararası Çocuk Bale Festivali ve Yarışması düzenlendi.

Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen festivale Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan ile Türkiye'den farklı illerden 21 bale okulunun öğrencileri katıldı.

Festivalde 283 küçük balerin ve balet gösteri yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Festivalde jüri, Marjinskiy Ballet başsolisti İlya Kuznetsov, İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü öğretmeni Aleksander Volkov, Antalya Devlet Opera ve Balesi başsolisti Yaroslava Volkova, başkoreografı Ayşe Fidanlık, Türkiye Devlet Opera ve Balesi koreografı Armağan Davran ve Kırgızistan C. Bazarbayev Koreografi Akademisi Direktörü Jamila Tulyaeva'dan oluştu.

Festival sorumlusu Natalia Fekherdinova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Etkinlikte çok sayıda çocuk ve gencin bale performansı sergilediğini belirten Fekherdinova, yarışmacıların 8-10, 11-13 ve 14-17 yaş aralığında üç kategoride solo ve grup olarak gösteri yaptıklarını kaydetti.

Festivalde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

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