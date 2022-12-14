3 yaşındaki Alperen'i canice öldürüp toprağa gömmüştü! Sanığa ömür boyu hapis

Olay, 15 Haziran 2020'de, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana geldi. Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk atıp, tekmeleyerek öldürdü. 'Yaralama' dahil farklı suçlardan sabıkası bulunan Sezer, Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre uzaklıktaki mezarlıkta toprağa gömdü. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra yaşananları Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Bunu öğrenen Sezer ise kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Emel Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Alperen'in cansız bedeni ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Mayıs 2021'de görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Alperen Ekinci'nin şikayetçi babası Serdal Ekinci ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

'VİCDANSIZ ANNE DEĞİLİM'

Suçsuz olduğunu savunan Emel Öner, ağlayarak yaptığı savunmada, "O geceyi yaşayan benim. Kızım ve Alperen arasında kaldım. O gece dehşet gecesiydi. Öyle vicdansız bir anne değilim. Harun sürekli beni tehdit etti. Ben yandım, derdimi kimseye anlatamadım. Ben bir anneyim. Tek suçum, o gün ölmemek. Adaletinize güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

'EN UFAK SUÇUM YOK'

Emel Öner'in yalan söylediğini iddia eden Harun Sezer ise "Mahallemiz sürekli insan hareketliliğinin olduğu bir yer. 'Kimseye haber veremedim' derken yalan söylüyor. Mezarın yerini dahi gösteren Emel'dir. Benim sabıkalarımdan sürekli bahsediyorlar ama benim bu olayda en ufak bir suçum yok. Alperen için kendi çocuğumdan vazgeçtim. İyi niyetimin kurbanı oldum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

HARUN SEZER'E ÖMÜR BOYU HAPİS, ANNEYE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanık Harun Sezer'i 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Emel Öner'in beraatine ve tahliyesine hükmedildi.

KARARA İTİRAZ

Alperen Ekinci'nin babası Serdal Ekinci'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıklar hakkında verilen kararlara itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İtiraz dilekçesinde; mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olup, sanıkların suç işleme kastıyla gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

YARGITAY KARARLARI ONADI

Sanık ve müşteki avukatları, yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Harun Sezer ile beraat eden Emel Öner ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Harun Sezer'e verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile Emel Öner hakkındaki beraat kararı onandı. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

(DHA)

