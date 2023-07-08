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  4. 3 yaşındaki çocuğun kirpiklerine bit yuva yaptı! Görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

3 yaşındaki çocuğun kirpiklerine bit yuva yaptı! Görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

08.07.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de göz çevresindeki yoğun kaşıntı ve anormal derecede şişkinlik şikayetiyle doktora götürülen ismi açıklanmayan 3 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi. Son derece nasir görünmesine rağmen çocuğun kirpiklerinde saç bitlerinin yuva yaptığı ve enfeksiyona neden olduğunu belirtildi.

Çin’in Zhengzhou bölgesinde yaşayan 3 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk bir haftayı aşkın süredir devam eden göz çevresindeki yoğun kaşıntı ve anormal salgılarla birlikte şişkinlik ile kızarıklık şikayetiyle doktora götürüldü. American Journal of Ophthalmology Case Reports’un kayıtlarına göre doktorlar küçük çocuğun kirpiklerinde yuvalanmış saç biti gördüler.

ELLERİNİ YIKAMADAN SIK SIK GÖZLERİNE DOKUNUYORDU

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Doktorlar yaptıkları incelemelerin ardından 3 yaşındaki çocuğun sağ gözündeki kirpiklere sıkıca yapışmış çok sayıda sirke ve bit buldu. Ailesi çocuğun sık sık kumda oynadığını ve ellerine yıkamadan gözlerine dokunduğunu söyledi.

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Kimliği belirsiz hastanın görüşü sinir bozucu parazitlerden etkilenmedi ve küçük çocuk kısa sürede tedavi altına alındı.

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Çin çocuk bit

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