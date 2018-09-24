3 yaşındaki Mehmet'e annesinin ciğeri hayat verdi

İSTANBUL, (DHA)- TEKİRDAĞ'DA dünyaya gelen Mehmet Aras Şeker'e, 3 yaşında karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Küçük çocuk, annesi Elif Şeker'in karaciğeriyle hayata tutundu.

Mehmet Aras Şeker, 2015 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Ani gelişen sarılık nedeniyle hastaneye kaldırılan küçük çocuk, kapsamlı bir araştırma yapılması için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelerek Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne yatırıldı. Yapılan testlerde sarılık nedeni bulunamayan, ancak yapılan tedavilere rağmen düzelme sağlanamayan Aras’a karaciğer nakli yapılması kararlaştırıldı. Annesi Elif Şeker'den alınan karaciğer parçası, 8 saatlik bir operasyonla küçük çocuğa nakledildi. Oğlunun ameliyat sonrası etrafa gülücükler saçtığını söyleyen anne Şeker, "Haftalar boyunca hiç gülmeyen oğlum, ameliyattan hemen sonra etrafına gülücükler saçmaya başladı. Öncesinde bir hastalığı olmadığı için de hızla toparladı" dedi.

"KARACİĞERİ KENDİNİ TOPARLAYAMIYORDU"

Küçük Aras'ın annesinden alınan karaciğerle sağlığına kavuştuğunu ifade eden Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç, "Mehmet Aras’ta akut karaciğer yetmezliği gelişmesine rağmen, bilinç değişikliği hiçbir zaman olmadı. Bu da bize karaciğer nakli için hazırlanmak ve nakil dışı seçenekleri değerlendirmek için imkan tanıdı. Bu süreçte, sarılığa yol açan bilirubinin temizlenmesi için plazmaferez yaparak, karaciğer fonksiyonlarının toparlaması adına zaman kazandık. Pediatrik Gastroenteroloji uzmanları ile birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonrasında, karaciğer fonksiyonlarının geri dönmeyeceğine karar verip verici olarak hazırlığını tamamladığımız annesinden aldığımız karaciğer ile nakli gerçekleştirdik. Aras’ta nakil kararını verene kadar uzun bir süre bekledik ve10 seanstan daha fazla plazmaferez uyguladık. Çünkü çocuklarda, karaciğer naklinin erken sonuçları çok iyi olsa da, uzun dönemde, örneğin 20 yıl sonrasında takılan karaciğerlerin ancak yarısı fonksiyonunu koruyor. Bu yüzden nakil kararı verirken bu gerçeğin de göz önünde bulundurulması gerekir" dedi.