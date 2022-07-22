3 yaşlı kadının feci sonu! Yaya geçidinden karşıya geçmek istemişlerdi...

Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 KADININ CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)





