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  4. 3 yıldır aynı tarihlerde hepsi kayboluyordu! Nöbet tutmaya karar verdiler, böyle ortaya çıkarttılar

3 yıldır aynı tarihlerde hepsi kayboluyordu! Nöbet tutmaya karar verdiler, böyle ortaya çıkarttılar

13.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıldır Mersin'in Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda bulunan keçiboynuzu ağaçlarındaki meyveler hasat zamanı hırsızlar tarafından toplanıyor ve hırsızlar kayıplara karışıyordu. Bu sene nöbet tutmaya karar veren vatandaşlar, bahçeye baskın yaparak keçiboynuzu (harnup) hırsızlarını yakaladı ve jandarmaya teslim etti.

3 yıldır aynı tarihlerde hepsi kayboluyordu! Nöbet tutmaya karar verdiler, böyle ortaya çıkarttılar

Edinilen bilgiye göre olay, Aydıncık ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal kesimde bulunan mahallenin ormanlık alanındaki keçiboynuzu ağaçlarına yaklaşık 3 yıldır dadanan hırsızlar, hasat zamanı gelerek keçiboynuzunun meyvelerini toplayarak kayıplara karışıyordu.

NÖBETLEŞE BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Bu yıl nöbetleşe keçiboynuzu ağaçlarını beklemeye başlayan vatandaşlar, yabancı 3 şahsın ağaçların bulunduğu bölgeye girdiğini tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALADILAR

Bunun üzerine bahçeye baskın yapan mahalleli, meyveleri toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin topladığı 2 ton keçiboynuzuna ise el koydu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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