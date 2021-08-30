30 Ağustos- 5 Eylül haftalık burç yorumları! Haftanın ikinci yarısında şansınız artıyor!

Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu durum Terazi burcunda hızlı gelişen olayların yaşanmasına neden olabilir. Aslan burçları ise dolandırılma ve hatalı finansal hesaplamalar konusunda oldukça dikkatli olmalı. İşte 30 Ağustos- 5 Eylül Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere ilişkilerinizde hızlı gelişen durumları, hızlı gelişen değişimleri getirmeye başlayacak. Venüs de hali hazırda burada ilerlerken artık daha flörtöz olabilir, alternatifleri değerlendirebilir, ilişkilerinizde birden fazla aday arasında seçim yapabilirsiniz. Haftanın ilk ilk günü insanlarla iş veya özel hayatınızla bağlantılı olarak görüşmeler yapmak için oldukça güzel ve destekleyici. Karşınızdaki kişilerle daha kolay uzlaşabilir ve anlaşabilirsiniz. Uzun vadeli ilişkiler başlatabilir, ilişkilerinizle ilgili uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Taşınma kararları ve taşınmalarla ilgili imzalar, anlaşmalar da bu hafta sağlanabilir. Cuma ve hafta sonu oldukça sosyal ve keyifli geçerken aşk ve paradan yana şansınızın çok daha fazla artacağı günlerde olacaksınız. Hediyeler alabilir, iltifat ve övgüler duyabilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere günlük yaşamınızın hareketlenmesini getirecek. Koşturmaca içinde olacağınız bir süreç başlayabilir. Tembellik ve rahatlıklar, erteleme ve boşvermeler iş ve eğitim hayatınızda, sorumluluklarınızda sorun ve sıkıntılara sebebiyet verebilir. Keyfi istekleriniz ile görevleriniz arasında doğru bir denge kurmalısınız. Hafta ortasında iş hayatınızda uzun vadeli getirileri olacak imzalar atabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. İş arayanlar bu hafta iş başvuruları yaparak, alternatif fikirleri değerlendirerek süreci değerlendirmeli. Haftanın ilk yarısında eski ilişkiler, anılar ve nostalji ortaya çıkabilir. Duygularınız ve enerjiniz daha dalgalı olabilir. Cuma günü ve hafta sonu ise enerjiniz yükselecek, hayatınızın bir alanında içinizi rahatlatan bir gelişme sağlanacaktır. Bir yük üstünüzden kalkabilir. Yaşam alanınızda farklılıklar yaratın. Ev halkıyla uyum odaklı iletişim kurun.

İKİZLER

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere hafta başından itibaren aşk ilişkilerinde hızlı gelişen ilerlemeleri getirecek. Sözler, bakış açıları, fikirler ve zihin uyumu duygu dünyanızda daha önemli hale gelecek. İletişimin güçlenmesi süregelen ilişkilerinizi toparlarken sevdiğiniz, ilginizi çeken insanlarla daha yoğun bir paylaşım arzusunda olabilirsiniz. Duygularınızı, düşüncelerinizi dile getirmek için daha hevesli olacaksınız. Bazı İkizler burçları ilişkilerinde iki farklı yol veya iki farklı kişi arasında bir seçim yapacaktır. Bir yol ayrımına gelebilir, Cuma günü ve hafta sonunda ise kalıcı olacak seçime gidebilirsiniz. Haftanın ilk yarısı iş hayatı ve aile ilişkileri için oldukça destekleyiciyken haftanın ikinci yarısı aşk ve arkadaşlık ilişkilerinden yana daha keyifli ve şanslı geçecektir. Uzak mesafelerdeki sevdiklerinizle bir araya gelebilir, uzak mesafe yolculuklarına sevdiklerinizle çıkabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere yaşam düzeninizde, aile içinde hızlı gelişen ve ilerleyen durumları getirecektir. Aile üyelerinizin hayatında yenilikler olabilir. Ailenize yeni üyeler katılabilir. Süregelen ilişkinizi ilerletmek için ailelerinizi tanıştırabilir, aile içinde kutlamalar yapabilirsiniz. Bu dönemde var olan fikir ayrılığı ve anlaşmazlıklar da tatlıya bağlanabilir. Zaman zaman dönemin etkileriyle zihinsel ikilemler yaşayabilir ve kararsızlık içinde hissedebilirsiniz. Çoğunlukla çok fazla düşünmek ve olayları her açıdan ele almaya çalışmak zihninizi daha fazla dağıtacaktır. Adım adım gittiğiniz, içinde bulunduğunuz anı doğru ve sağlıklı yönetmek en doğru form olacaktır. Bugünlerde taşınmak için ev arayabilir, ev alım-satım konularında eş ve baba, patron gibi figürlerden destek ve yardım alabilirsiniz. Aile üyelerinizin kalıcı yatırımları, birikim planları da gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısında şansınız artıyor.

ASLAN

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle uzun süreli konular, geçmişi olan gündemler farklı bir noktaya taşınacak. Bu süreç sizlere yepyeni kararlardan ziyade bir süredir içinde olduğunuz durumlar ve düşüncelerle ilgili harekete geç diyor. Bir dönemi kapatmak, bir konuyu sonlandırmak için destekleyici bir dönem. Eski ilişkiler bugünlerde ortaya çıkabilir. Sağlığınıza özen gösterin, cildinize kullandığınız ürünlerde daha seçici olun. Hafta başından itibaren Güneş Başak burcunda ilerliyor. Bir süredir kendi hayatınıza odaklanmışken artık finansal konulara, finansal planlarınıza odaklanacaksınız. Hem iş hem özel hayatınızda isteklerinizin arkasında durmak, hedeflerinizi başarmak için harekete geçebilirsiniz. Kendinize, hayat koşullarınıza veya hayatınızdaki insanlara fazla eleştirel yaklaşmaktan ve yüksek beklentilerde olmaktan kaçının. Haftanın ikinci yarısında zorunlu bir ödeme yapmanız gerekebilir, yüklü kazançlar veya yüklü ödemeler gündeme gelebilir. Dolandırılma ve hatalı finansal hesaplara karşı ekstra dikkatli olun.

BAŞAK

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere para trafiğinizin hızlanacağı bir dönemi getirecek. Harcamalar, kazançlar daha fazla odağınızda olacaktır. Finansal hesaplamalarla ilgilenebilir, birden fazla kazanç yolu bulabilir, proje bazlı işlerde anlaşma sağlayabilir veya ek gelir fırsatları yakalayabilirsiniz. İş arayanlar için bu hafta kalıcı anlaşmaları ve uzun vadeli olacak başlangıçları getirebilir. Özellikle kariyerinizde fakat hayatınızın farklı alanları da dahil olmak üzere bugünlerde ne istediğinize karar verme zamanı. Çıtayı yükseltmekten, en iyi versiyonunuzu ortaya koymaya çalışmaktan vazgeçmeyin. "Daha fazlasını nasıl yapabilirim, işimi ve kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim?" arayışında olmaya çalışın. Zira bu bakış açısı düşünmediğiniz fırsatları çekmenizi sağlatabilir. Yeteneklerinizi sergilemek için ilahi plan devreye girebilir. Sınavlar ve mülakatlar ise başarılı geçebilir.

TERAZİ

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi geçiyor ve bir aydan fazla bir süre sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere seyahatler ve yolculuklarla ilgili gündemleri getirecek. Özellikle uzak mesafe yolculuklar, uzaklardaki kişilerle bir araya gelme, uzaklardaki kişilerden haber alma durumları ortaya çıkabilir. Bazı Teraziler için uzak mesafe ilişkileri veya bu ilişkilerde netleşme ve ilerleme gündeme gelebilir. Venüs de sizin burcunuzda ilerlerken bu hafta uzun bir süre sonra keyifli enerjiler içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Maddi-manevi dileklerinize ulaşabileceğiniz bu haftada sözlerinizin enerjisini dikkate alın. Dua ve dilekler içinde olmaktan geri durmayın. Estetik değişiklikler için oldukça güzel bir hafta. Sevdiklerinize sevginizi dile getirmekten ve göstermekten çekinmeyin. Yalnızlar hayatında sevgi enerjisini çalıştırdıkça yeni fırsatları hayatına çekebilir. Elinizde olmayana değil sahip olduklarınıza odaklanın. Bu size bolluk bilincini getirecek maddi-manevi iyileşmeyi hazırlayacaktır.

AKREP

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere sezgilerinizin güçleneceği bir dönemi getirecek. Yaratıcılığınızın arttığını fark edebilir, zihninizde farklı dünyalara gidebilirsiniz. Yaratıcılık üzerine işler yapanlar için bu dönem oldukça verimli geçebilir. Yurtdışı bağlantıları, yurtdışı seyahatleri ve süregelen eğitimlerde tamamlanma ve bitiş, mezuniyet adına oldukça destekleyici bir sürece giriyorsunuz. Bugünlerde bazı arkadaşlarınızdan beklentilerinizi bulamadığınızı düşünerek geri çekilebilir veya daha az konuşmak, görüşmek isteyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ise duygusal ayrılıklar yerine mecburi, fiziksel ayrılıklar gündeme gelebilir. Ev alım-satım, miras ve nafaka gündemlerinizde ise karmaşık bir süreç söz konusuysa bu karmaşalar çözüme doğru yavaş fakat sağlam adımlarla gidebilir. Haftanın ikinci yarısında çevrenizdeki bazı kadınlardan beklemediğiniz iyilikler görürken bazı kadınlardan da samimiyetsiz durumlar duyabilirsiniz.

YAY

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere sosyal hayatın hızlandığı ve hareketlendiği bir dönemi getirecek. Eski ve yeni pek çok dostunuzla bir araya gelebilirsiniz. Arkadaşlarınız aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilir ve bu insanlardan bireysel hayatlarınızda ilerlemeniz adına destekler görebilirsiniz. Fikir almaktan, yardım almaktan çekinmemek, iş birliği yapmak bu süreçte lehinize olacaktır. Özellikle kadınlardan ve genç insanlardan önemli destekler ve faydalar görebilirsiniz. Pazartesi, Salı, Cuma ve hafta sonu günlerinde aklınızdan geçenler önünüze gelebilir. Negatif sözlerden ve umutsuz söylemlerde bulunmaktan kaçının. Hafta sonu kısa fakat keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde ailelerinizi bir araya getirebilir, aile arasında kutlamalar yapabilirsiniz. Araçlarınızla ilgili ödemeler ve harcamalar gündeme gelebilir. Teknolojik aletlerinizi yenileme ihtiyacı duyabilirsiniz.

OĞLAK

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere hayattaki amaçlarınıza odaklanma dürtüsünü getirecek ve hem iş hem özel hayatınızda bir yön belirleyeceksiniz. Dönemin etkileriyle kriterleriniz yükselebilir, işinizde veya ilişkilerinizde daha iyisini var etme, daha iyisine ulaşma hedefinde olabilirsiniz. Mükemmeliyetçilik ve aşırı kontrol çabası bu süreçte ilerleyişinize engel olabilir. Süregelen yasal süreçleriniz varsa bu haftaki duruşmalarda sonlanabilir, sonuçlanabilir. Birikim yapmak ve birikiminizi değerlendirmek için oldukça destekleyici bir haftadasınız. Bu hafta kalıcı birikimler yapabilir veya kalıcı yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. İş hayatınızda ilerlemek için kendinize yatırım yapmaktan geri durmayın. Geleceğiniz için attığınız her adım ilerleyen süreçte size kazançlarla geri dönecektir. Sorumluluklarınızı ve sınırlarınızı, potansiyelinizi ve yapabilitenizi bilerek hareket edin.

KOVA

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere yeni insanlarla tanışmalar, yeni eğitimlere başlama ve eğitim süreçlerinizde hızlı ilerleyen adımları getirecektir. İlişkilerinizin geleceğine dair daha fazla kafa yorabilir, ilişkilerinizle ilgili çevrenizdeki insanlara fikir danışabilir veya geleceğinizi daha fazla merak ederek spitirüel konularla ilgilenebilir; danışmanlıklar alabilirsiniz. Yalnız Kovalar bugünlerde evlenebileceği veya hayatında uzun süre kalacak insanlarla tanışabilir. Karmik ve kadersel birleşmeler, karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Hak ve adalet anlayışınızın güçlenip ön planda olacağı bir dönem başlıyor. Doğru bildiğinizin arkasında durabilir, hakkınızı maddi manevi savunma çabasına girebilirsiniz. Bu süreç de beraberinde yasal ve adli süreçleri getirebilir. Haftanın ikinci yarısında bazı insanlarla ilgili önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Gizli ilişkilerden, size negatif karma yaratacak durumlardan kaçının.

BALIK

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür Terazi burcuna geçiyor ve bir aydan fazla bir süre bu burçta ilerliyor olacak. Bu süreç sizlere güçlü sezgileri, arka plan durumları ve olayların iç yüzünü görmeyi getirecek. Kendi hayatınızla ilgili ise özelinizi daha fazla korumak isteyebilir ve bazı düşüncelerinizi, deneyimlerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Bu hafta nerede harekete geçeceğinizi, nerede akışa göre hareket etmeniz gerektiğini iyi belirlemeye çalışın. İlişkilerde aşırılıklardan kaçının. Gizli ilişkiler ve dürüst olmayan tavırlar size negatif karmaları ve enerji yüklerini getirebilir. Karşınızdaki insanlara kendinizi feda etmeniz ve hayır demekten çekinmeniz enerjinizin ve hayatınızdaki bereketin çalınmasına neden olabilir. Kadınlarla ilişkilerinizde sessiz gerilimler ve imalı konuşmalar ortaya çıkabilir. Miras, nafaka ve velayetle ilgili davalar ve burs başvuruları, kredilerle ilgili düzenlemeler haftanın diğer gündemleri olabilir.



