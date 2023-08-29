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  4. 30 Ağustos AVM'ler açık mı? Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte AVM'lerin çalışma saatleri

30 Ağustos AVM'ler açık mı? Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte AVM'lerin çalışma saatleri

29.08.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı yarın resmi tatil kapsamında izinli olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarın Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü büyük bir coşku içinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda 30 Ağustos AVM'ler açık mı? Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte AVM'lerin çalışma saatleri...

30 Ağustos AVM'ler açık mı? Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte AVM'lerin çalışma saatleri

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Resmi tatil kapsamında izinli olacak olan vatandaşlar ise 30 Ağustos AVM'ler açık mı? Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte 30 Ağustos günü AVM'lerin çalışma saatleri....

30 AĞUSTOS AVM'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda AVM’ler açık olacak. 30 Ağustos Çarşamba günü AVM çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Birçok AVM saat 10.00’da açılacak ve saat 22.00’de kapanacak.

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30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.


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