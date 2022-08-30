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30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de ESHOT otobüsleri bedava mı?

30.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ESHOT ücretsiz mi, sorusunun yanıtı İzmir'de yaşayan kişiler tarafından merak konusu oldu. İzmirliler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'ten (ESHOT) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki; 30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de ESHOT otobüsleri bedava mı?

30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de ESHOT otobüsleri bedava mı?

Bugün ESHOT ücretsiz mi Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına gitmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumlarında çalışan personeller izinli olacak. Peki 30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de ESHOT otobüsleri bedava mı? İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS ESHOT ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos için İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

"Belediye Meclisimizin aldığı karar gereğince 30 Ağustos Zafer Bayramı''nda toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacaktır."

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

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30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir eshot otobüs
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