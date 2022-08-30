Bugün ESHOT ücretsiz mi Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına gitmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumlarında çalışan personeller izinli olacak. Peki 30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de ESHOT otobüsleri bedava mı? İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS ESHOT ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos için İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

"Belediye Meclisimizin aldığı karar gereğince 30 Ağustos Zafer Bayramı''nda toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacaktır."

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?





