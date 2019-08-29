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"30 Ağustos milletimizin emsalsiz vatan aşkının ilanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "30 Ağustos, tarihi boyunca bağımsızlığı uğruna tüm varlığını ortaya koyan milletimizin imkansızlıklar karşısında dahi göğsündeki iman ve yüreğindeki cesaretle mücadele edişinin, emsalsiz vatan aşkının ilanıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "30 Ağustos, tarihi boyunca bağımsızlığı uğruna tüm varlığını ortaya koyan milletimizin imkansızlıklar karşısında dahi göğsündeki iman ve yüreğindeki cesaretle mücadele edişinin, emsalsiz vatan aşkının ilanıdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarihin her döneminde vatanseverliğin, cesaretin ve kahramanlığın timsali olan Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin başarıyla sonuçlandığı Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Karaaslan, şöyle devam etti:

"30 Ağustos, tarihi boyunca bağımsızlığı uğruna tüm varlığını ortaya koyan milletimizin imkansızlıklar karşısında dahi göğsündeki iman ve yüreğindeki cesaretle mücadele edişinin, emsalsiz vatan aşkının ilanıdır. 1071'de Sultan Alparslan kumandanlığında Malazgirt'te verilen mücadelenin bir benzeri, asırlar sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde verilmiş, 1071'de ebedi vatanımız olan Anadolu'nun bağımsızlığı 1922'de bir kez daha milletimizin sergilediği inançla tescillenmiştir.
Kurtuluş Savaşı'mızın başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal aşkı, cephe gerisinde ortaya konulan fedakarlık ve kahraman ordumuzun cesareti vardır."

Bugün de aynı kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürüyüşün sürdüğünü anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında birleşen milletimiz, yüzlerce yıldır bugüne kadar karşısına çıkarılan tüm tehdit ve saldırıları bağımsız yaşama iradesiyle tarihe gömmüş, bugün de aynı kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürüyüşünü sürdürmektedir.
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın 97'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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