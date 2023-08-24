30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü? 2023 resmi tatiller

30 Ağustos resmi tatil mi, sorusu Zafer Bayramı'na az bir zaman kala araştırılmaya başladı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta etkinlikler ve törenler ile kutlanacak. Peki, 30 Ağustos tatil mi? İşte detaylar...
29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil sayılmayacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 2023 Zafer bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Zafer Bayramı kutlamaları için çalışanlar izinli sayılacak.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı
28 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cuma Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Pazar Yılbaşı gecesi