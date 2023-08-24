30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü? 2023 resmi tatiller

30 Ağustos resmi tatil mi, sorusu Zafer Bayramı'na az bir zaman kala araştırılmaya başladı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta etkinlikler ve törenler ile kutlanacak. Peki, 30 Ağustos tatil mi? İşte detaylar...

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil sayılmayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 2023 Zafer bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Zafer Bayramı kutlamaları için çalışanlar izinli sayılacak.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.

2023 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı

28 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cuma Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Pazar Yılbaşı gecesi



